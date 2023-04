PAŽNJA, KUPITE USKRŠNJU DEKORACIJU NA VREME, PRED USKRS SE SPREMA POSKUPLJENJE: Ovo je detaljni cenovnik! (FOTO)

Iako je uskršnja dekoracija u odnosu na prošlu godinu poskupela za 15 odsto, tražnja uoči praznika je sve veća, a krajem nedelje moguće je i dodatno poskupljenje do 10 odsto, kaže za Kurir Jovana Perić, oglasni savetnik za kategoriju Razno na portalu Sasomange, gde je moguće kupiti boje za jaja već od tri dinara, dok cena uskršnjeg zeca iznosi čak 4.000 dinara.

- Kad je uskršnja dekoracija u pitanju, ponuda u našem oglasniku je raznovrsna. Pored nezaobilaznih zeka, pilića i uskršnjih korpica za jaja, na portalu imamo i uskršnje vence raznih oblika i materijala, raznovrsne stalke i tacne za jaja, stolnjake sa uskršnjim motivima, kao i uskršnje salvete. Naravno, tu su i boje za jaja, gelovi, šljokice, kao i raznovrsne nalepnice i ukrasi. Za one maštovitije, imamo salvete za izradu dekupaža na jajima, kao i nalepnice s raznim motivima iz crtanih filmova ili domaćih serija - navodi Perićeva i dodaje:

foto: Sasomange Printscreen

- Kako se uskršnji praznici bliže, sve je veća i ponuda, a i potražnja za ukrasima. Već krajem ove nedelje očekuje se još veća potražnja, a kupce najviše interesuju uskršnje korpe, zeke, svećnjake i uskršnje vence. Farba za jaja, nalepnice, korpice, uskršnja dekoracija, slatkiši i igračke su glavni aduti za povećanje zarade pred uskršnje praznike. Ljudi su najviše zainteresovani za dekorativne stvari, poput keramičkih ili drvenih ukrasa, držača za jaja ili venčića.

Ponuda poklona

Naša sagovornica ističe i da se posebno traže uskršnji suveniri koji se obično kupuju za poklon.

- Kad su pokloni za najmlađe u pitanju, imamo veliku ponudu igračaka, lego zeka, uskršnjih bojanki, pečata za decu ili setova za ukrašavanje jaja. Što se tiče cena, Perićeva kaže da uskršnja dekoracija košta od 500 dinara pa naviše - za tacnu za uskršnja jaja i slatkiše.

foto: Kurir

- Nešto skuplje su keramičke figure zeka i jaja sa ušima, koje se kreću od 570 dinara. Najskuplji ukras koji trenutno možete naći na Sasomange portalu je amigurumi ili heklani uskršnji zeka, koji košta 4.000 dinara. U proseku, cene se kreću od 500 za nešto jeftinije ukrase do nekih 2.500 dinara, koliko koštaju veći ukrasi poput zeka ili koka. Međutim, ukoliko uzmemo u obzir šta nam je sve neophodno za farbanje jaja, najjeftinija je boja, koja se kreće od tri do 215 dinara, koliko košta gel-boja. Osim toga, neophodne su nam razne nalepnice za ukrašavanje, čija cena se kreće od 65 pa do 400 dinara, koliko su one s raznim zanimljivim motivima - objašnjava Perićeva, dodajući da se uz to obično kupuju i korpe za jaja, koje se kreću od 500 do 2.000 dinara za one veće.

foto: Sasomange Printscreen

Praznično raspoloženje

Takođe, ukoliko neko želi da ukrasi trpezu dodatnim dekorativnim sitnicama poput stolnjaka, svećnjaka, venca ili ukrasnih uskršnjih čaša, za to će morati da izdvoji nešto više novca.

Cenovnik uskršnje dekoracije Ukras Cena Tacna za jaja i slatkiše 500

Keramičke figure zeka i jaja 570

Amigurumi ili heklani uskršnji zeka 4.000

Zeka ili koka 2.500

Boja za jaja 3-215

Nalepnice 65-400

Korpe za jaja 500-2.000

Stolnjak, svećnjak, venac 1.500 *Iznosi su u dinarima

- Ova vrsta ukrasa košta od 1.500 dinara po artiklu. U odnosu na prošlu godinu, poskupljenje je neminovno. Cene su više u proseku za 15 odsto, međutim, potražnja za uskršnjom dekoracijom i dalje postoji. Pred praznike ljudi su puni energije i u prazničnom raspoloženju, pa i pored poskupljenja kupuju i traže sve ono neophodno za praznike.

foto: Sasomange Printscreen

Jovana Perić Za kreativne - Oni koji su malo maštovitiji i kreativniji mogu pronaći razne rekvizite, plastična jaja, kartonske tanjire, flomastere i ukrasne trake, boje, šljokice, i na taj način sami napraviti uskršnje ukrase - kaže Jovana Perić.

1 / 2 Foto: Sasomange Printscreen

Poskupljenje pred sam Uskrs je moguće, ali ne očekuje se da bude veće od 10 odsto u proseku, u zavisnosti od toga da li je u pitanju dekoracija ili suveniri ili cveće, čija prodaja pred same praznike beleži veliki rast. Potrošači mogu da očekuju blago povećanje cena, pa je zato sada prava prilika da kupe i dekorišu, ne samo svoju trpezu već i dom, a u duhu predstojećeg praznika - savetuje Perićeva.

Kurir.rs/ A. K.

Bonus video:

01:25 FARBANJE JAJA NA VELIKI PETAK VELIKA ZABLUDA Svi misle da je crkveni običaj, a sveštenik otkrio ISITINU! Mnogi ovo NE ZNAJU