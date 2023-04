ANĐELA IMA ŠEĆER 20 GODINA, A NA SVET JE NEDAVNO DONELA ZDRAVOG DEČAKA: To što sam doživela na porođaju ne želim nikome! UŽAS!

Šećer mi je posle porođaja stalno rastao i išao do 20 samo zato što mi doktori u bolnici nisu dali da koristim insulinsku pumpu tokom i nakon porođaja! Nije po protokolu u državnim bolnicama! I nema vajde što je i endokrinolog iz državne klinike napisao da tokom operacije carskog reza ne treba skidati pumpu! Moj život je, kao i život ostalih porodilja s dijabetesom, bio ugrožen jer ne idemo u korak s vremenom i svetom - kaže za Kurir Anđela Trajković (27), koja s dijabetesom tip 1 živi skoro 20 godina.

Anđela je do 2012. bila na insulinskim analozima u vidu injekcije, a od tada ima pumpu, koja joj je, kako kaže, promenila život. Uz to, o trošku države dobila je i senzor za kontinuirano merenje nivoa šećera u krvi. I bezbedna je u tom smislu da je upozorena na skori pad ili skok šećera, a pumpom može odmah da reaguje.

DISKRIMINACIJA Imala je osam godina kad joj je dijagnostikovan dijabetes tip 1, i to pošto joj je u Institutu za majku i dete izmeren šećer 45,6 mmol/l. Insulin je postao njen život. - U osnovnoj školi sam zbog šećerne bolesti doživljavala diskriminaciju i od učenika i od nastavnika, ali i od direktora škole. Uzrok svemu tome je bio što ljudi ne znaju, čitava nacija ne zna, manjka edukacija. Krajnje je vreme da se to promeni - ističe Anđela.

- Početkom maja 2022. saznala sam da sam u drugom stanju. Radosti nije bilo kraja. Trudnoća se, naravno, vodila kao visokorizična. Uz dijabetes imam i Hašimoto tireoiditis. Krenula sam puna pozitivne energije iako sam znala da me čekaju trud i prepreke. Već u trećem mesecu ustanovljen mi je i hematom, kome je prethodilo krvarenje. Nije ugrožavao plod, ali sam morala strogo da mirujem i da primam progesteron na svaka tri dana. A taj hormon nosi i nuspojave, na koje me nisu upozorili lekari, pa sam imala visok šećer - počinje priču za Kurir Anđela.

Potom je sve bilo pod strogom kontrolom i držalo se u redu. Uspevala je da nivo glukoze u krvi drži između 5 i 7,8 mmol/l, što je posebno važno kako se ne bi rodila "džinovska beba", kakva je u slučaju da majka ima neregulisan dijabetes. Zakazan je i carski rez za utorak 20. decembar 2022, u 38. nedelji trudnoće, u terminu. Endokrinolog je napisao pripremu za porođaj, kao i postupanje pre i posle te operacije.

- Prema njoj trebalo je tokom celog porođaja, kao i nakon njega na sebi da imam insulinsku pumpu sa unapred korigovanim dozama insulina prema mojim potrebama. Naznačeno je i da sam edukovana za njeno korišćenje. Sve je bilo dogovoreno između lekara, a ja sam pumpu sa stomaka premestila na podlakticu zbog operacije. Međutim, odlučuju da ipak neće dozvoliti pumpu, a kao razlog je navedeno da nije po protokolu kuće - kaže Anđela.

Na svet je donela Filipa od 3.350 grama, zdravo i pravo dete kome je šećer po rođenju bio u granicama normale.

SLATKO DRUGO STANJE Anđela je u svemu kroz šta je prolazila imala bezrezervnu podršku supruga Siniše, porodice i prijatelja. Podržali su je i kad je na društvenim mrežama pokrenula stranicu "Slatko drugo stanje", gde piše iskustva o trudnoći s dijabetesom. Želi da pomogne drugim ženama koje iščekuju veliku radost, ali imaju i veliki strah da li će bezbedno proći kroz trudnoću do najvažnijeg cilja u životu.

- U infuziju koju su mi dali nakon porođaja dodavali su doze brzodelujućeg insulina, koji sam koristila još pre 20 godina. Šećer mi je bio u konstantnom porastu i išao od 14 do 20 mmol/l. Pustili su me da imam visok šećer da ne bih možda upadala u hipoglikemiju (nizak nivo šećera u krvi), a to što meni ne odgovara šećer od 20 nije njihov problem. Krenulo je sušenje usta, miris acetona... ističe Anđela i dodaje:

- Mogu da podnesem šećer do 10, ali ne moram da trpim previsok kad imam pumpu. Čim su mi je vratili u sredu po podne, šećer mi je pao na 5 i sve je bilo super. Tako porađaju sve trudnice s dijabetesom, bez obzira na to da li imaju pumpu. Nije normalno! I mimo preporuke endokrinologa, mi se vraćamo unazad, iako imamo obezbeđena sva savremena pomagala. I trpimo previsok šećer! Razočarana sam, naši lekari i bolnice nisu skloni promenama, a ni dodatnoj edukaciji osoblja. Žene u Srbiji zaslužuju da se porađaju bezbedno koristeći insulinsku pumpu!

