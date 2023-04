DRAGIŠA I BILJANA VRATILI SE IZ AUSTRALIJE U DONJU JOŠANICU! Premijerka Brnabić objavila vest koja motiviše Srbiju!

Danas sam imala veliku čast da upoznam porodicu Jevtić - Branku i Dragišu i njihove ćerke Saru i Laru, poručila je premijerka Ana Brnabić.

- Oni su se prošle godine vratili iz dalekog Melburna, u selo Donja Jošanica, u opštini Blace, objavila je na svom Instagram nalogu premijerka Srbije.

- Dragiša i Biljana će svoje ćerke podizati u svom zavičaju, one će ovde stvarati svoju budućnost, sazrevati, obrazovati se i sticati prijatelje. Od danas, one će u svojoj školi imati brzi internet i moći će da koriste digitalne udžbenike u nastavi. Biljana će zahvaljujući internetu moći da radi od kuće i imati više vremena da pomogne suprugu u porodičnom biznisu koji žele da pokrenu. To sada takođe mogu da urade jer je u njihovo selo stigao brzi internet.

Ovakvi susreti daju vam dodatnu motivaciju da radite još više i posvećenije. Kada vidite da sve ono što je država, predvođena Aleksandrom Vučićem, u prethodnih deset godina uradila itekako ima smisla i daje konkretne rezultate. Ljudi sada imaju gde da se vrate, imaju razloga da ostanu na svojim ognjištima i ono što je najvažnije - vidi se jasna perspektiva razvoja. Hvala porodici Jevtić na veri u svoju državu - napisala je premjerka.

