"ČESTO KAŽEMO 'UMRO JE OD INFARKTA', A ZAPRAVO JE NEŠTO DRUGO U PITANJU" Kardiolog: Jednom godišnje, sat vremena izdvojte za OVO

Žena stara oko 30 godina, nedavno je preminula usled srčanog udara na ulici u beogradskom naselju Voždovac.

Prema rečima svedoka, reanimaciju je prvo pokušala komšinica, a zatim i Hitna pomoć, ali je nažalost žena preminula.

Na osnovu medijskih natpisa stiče se osećaj da se iznenadna smrt kod mladih sve češće dešava, a prema statističkim podacima čak sedam od deset naglih srčanih zastoja dogodi se u uslovima van bolnice.

Šta može izazvati iznenadnu srčanu smrt kod mladih osoba i kako je možemo sprečiti, govorio je gost jutarnjeg programa Kurir televizije dr Goran Popović, kardiolog.

Popović je rekao da su prvih nekoliko minut neprocenjivo važni kada neko doživi srčani ili moždani udar.

- Ovo su svakako opominjući i zabrinjavajući podaci. U trenutku kada neko padne nasred ulice, vi ne znate da li on ima srčani ili moždani udar. Doduše, morate da znate da mu pružite adekvatnu pomoć jer su prvi minuti od neprocenjivog značaja. Osobe koje nemaju tegobu misle da su zdrave, međutim, nikada nisu otišli na kompletan pregled, a što se tiče sportskih klubova, ti pregledi se obavljaju krajnje površno - zaočeo je Popović, pa nastavio:

- Većina ljudi ne prepoznaje blage naznake koje ukazuju da u organizmu nešto nije uredu i da srce nije zdravo. Vrlo često kažemo "umro je od infarkta", a najčešće su to tzv. aritmogene smrti. To su smrti koje nastaju usled naglog poremećaja srčanog ritma, što dovodi do fatalnog ishoda. To može da se spreči i na vreme da se detektuje, ali je za sve neophodan preventivni odlazak na pregled.

S obzirom na to da ljudi nemaju preteranu naviku da idu na preventivne preglede, Popović je iskoristio slikovitu metaforu koju govori svojim pacijentima:

- Često svojim pacijentima kažem da jednom godišnje idu na tehnički pregled, morate da proverite svoj auto da bi dobili produženje saobraćajne dozvole i nalepnicu. Mi, doktori, ne dajemo nalepnicu, ali savetujemo da izdvojite sat vremena, kao na tehničkom pregledu, kako biste napravili kompletan ček zdravlja. Tako može da se detektuje nešto što bi u budućnosti bilo fatalno.

