INSTITUT ,,DEDINJE”: Intenziviraju se pripreme za transplantaciju srca

U toku procesa pripreme za ponovnu transpalantaciju srca, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti ,,Dedinje” prof. dr Milovan Bojić i načelnik institutskog Centra za lečenje srčane slabosti dr Saša Borović, posetili su juče Institut za srce i krvne sudove Semelvajz (Semmelweis) univerziteta u Budimpešti. Ovom prilikom potpisan je ugovor o dvosmernoj saradnji između ove dve izuzetno uspešne ustanove u oblasti medicine.

-Rukovodeća ekipa Instituta za srce i krvne sudove Semelvajz (Semmelweis) univerziteta iz Budimpešte, drugog po broju urađenih transplantacija srca u ovom delu sveta, i njen domaćin prof. dr Ištvan Hartijanski, predsednik Mađarskog transplantacionog udruženja i predsednik Mađarskog udruženja kardiohirurga, pripremili su za nas veličanstven doček. Izuzetno se radujemo ovoj dvosmernoj saradnji u okviru koje će mađarske kolege učiti od nas tehniku ugradnje totalno veštačkog srca, po kojoj je ,,Dedinje” lider u regionu. Oni će, istovremeno, naše lekare trenirati za transplantaciju srca u Budimpešti. Ugled i značaj koji Institut za kardiovaskularne bolesti ,,Dedinje“ ima u Budimpešti i celokupnoj mađarskoj medicini, neverovatno je veliki. Kao što je već poznato, Institut ,,Dedinje” je do 2000. godine uradio 18 uspešnih transplantacija jetre i srca, a ti pacijenti, od tada pa do danas, žive svoje nove živote. Nažalost, iz nekih nepoznatih razloga, možda nečijom neažurnošću, neprofesionalizmom ili usled nedostatka vizije, transplantacioni program je prekinut već 23 godine. Prvi smo uradili transplantaciju srca u Srbiji i nadam se da ćemo taj program samo nastaviti - kazao je prof. dr Bojić, a saopštio Institut "Dedinje"

Prema njegovim rečima, već nakon Vaskrsa, dve ekipe hirurga, anesteziologa, perfuzera, sestara, tehničara, ali i svih drugih članova tima Instituta ,, Dedinje”, koji će raditi transplantacije srca, krenuće na trening u ovu prestižnu mađarsku kliniku.

foto: Marina Lopičić

- Naši stručnjaci će u ovom vodećem evropskom centru za transplantaciju srca učiti praćenje postoperativnog toka i ranu rehabilitaciju transplantiranih pacijenata. Biće to uzajamno, kvalitetno i efikasno učenje medicinskog osoblja ove dve eminentne kuće, pa će njihova međusobna interakcija predstavljati neprocenjiv značaj i za jednu i za drugu ustanovu, odnosno za srpsku i mađarsku medicinu u celini. Mi imamo pacijenta koji već šest godina živi sa potpuno veštačkim srcem, koje bi trebalo da bude samo most do biološkog organa. Ponovnim radom transpantacija, vratili bismo nadu, kako njemu, tako i mnogima koji su na listi za transplantacioni program srca, a u beznadežnoj su poziciji već godinama. Transplantacija organa zahteva dobru organizaciju i logistiku, a mi smo već pokazali da to možemo. ,,Dedinje” je dokazalo da svoj posao zna da radi, da smo uigrani i stručni - tu nemamo nikakvih dilema, tajni, ni zagonetki– poručio je prof. Bojić i dodao da je svestan da su u međuvremenu formirani novi protokoli i pokrenuti savremeniji trendovi u zbrinjavanju transplantiranih pacijenata, ali je ubeđen da će institutski lekari biti ,,učenici” za primer i da će usvojenim znanjem od mađarskih ,,učitelja” pokazati uspešnost i u primeni budućih transplantacija na Institutu ,,Dedinje”.

- Ono što nas nakon reobnovljene dozvole za transplataciju srca na domaćem terenu u budućnosti očekuje, jeste obilazak Centra za biomedicinu koji koordiniše potencijalno davalaštvo, potom poseta ostalih kliničkih, tj urgentnih centara koji trebaju da definišu, odnosno, selektuju pacijente sa moždanom smrću. U jučerašnjem razgovoru sa kolegama iz Mađarske, koja je članica eurotransplantacionog programa, čuli smo nešto što nas ohrabruje. Kazali su nam da dve trećine organa koji oni transplantiraju, potiču iz same Mađarske, dok jedna trećina dolazi od eurotransplanta drugih zemalja. To nam daje nadu da Srbija može biti solidan izvor donora za transplantaciju organa i da se, možda, i popravkom zakonske regulative može desiti da se transplantacioni program za sve organe podigne na jedan, zaista, novi nivo. Za to je, svakako, potrebno i širenje svesti o transplantaciji i donorstvu organa – zaključio je prof. Bojić uveren da će uz pomoć odlične vizije i podrške ministarke zdravlja, Institut ,,Dedinje opet biti lider u transplantaciji.

Kurir.rs