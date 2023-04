"NA INTERNETU PROČITAO DA PIJU KRV BEBAMA, PA IH UPUCAO!" Šutanovac o lakim metama drušvenih mreža: Ne znamo više šta je realnost

Dragan Šutanovac, bivši ministar odbrane, pričao je o stvarima koje su se dogodile, a da su pronikle zbog objava na društvenim mrežama.

Naime, lakoverni ljudi, pogotovo u ekspanziji interneta, pravili su besmislene odluke samo zbog teksta koji čak nije ni relevantan.

Šutanovac je gostovao u emisiji "Crveni karton" kod Svetislava Basare, pa je pričao o uticaju društvenih mreža, ali i to da ne umemo da razaznamo šta je prava realnost.

Šutanovac je spomenuo šokantan detalj kada se u Americi dogodila pucnjava zbog dezinformacija na internetu:

- To je isto pitanje šta znači neprijatelj. To prijateljstvo i bratstvo je definisano kroz savezništvo, postoje organizacije poput EU i NATO gde su svi za jednog, jedan za sve. Ako elite fiktivne odnose, to se završi tako što veliki brat uzme veliki deo kolača. A narod je ovde neinformisan, gleda sajtove koji nisu slučajno napravljeni, to je meka moć koja se sprovodi putem hibridnog ratovanja gde vas namerno neko dezavuiše i nemate pojma šta je realnost. Ima anegdota iz Vašingotna 2016. Pica gejt, gde su se u jednoj piceriji skupljale demokrarte, u jednom trenutku je ušao čovek i zapucao samo jer je negde pročitao da tu piju krv od beba. Priznao je da je samo 15 dana imao internet i da je zbog toga krenuo da oslobađa bebe.

Potom je rekao da su ljudi koji ne umeju vešto da koriste tehnologiju, zapravo laka meta.

- Ljudi koji ne umeju da koriste savremene tehnologije su laka meta, a oni koji to pišu su vrlo vešti. Prigozin, šef Vagnera je priznao da su napravili trol farmu u Sankt Peterburgu odakle su rukovodili kampanjama demokrata i republikanaca, navodili ih da imaju skupove istovremeno, izazivali haos. U vašoj generaciji sigurno niko nije verovao da je zemlja ravna ploča, a sad imamo ljudi koji nas u to ubeđuju. To su stvari koje su se desile društvenim mrežama... Odmah imate sukob s modernom naukom, medicinom, ljudi vas ubeđuju da se konjski lekovi koriste za lečenje ljudi. Ti ljudi su profitirali na tuđoj nesreći. To je smisao zašto to rade. Ne mislim da bi školovani lekari tako nešto radili - rekao je Šutanovac, pa je spomenuo Nestorovića:

- Govorim o Nestoroviću koji sad reklamira preparate protiv lošeg zadaha, a pričao nam je nedavno da je na Jutjubu video da se pojavio neki avion koji je 1920 nestao u Bermudskom trouglu. On ima diplomu medicinskog fakulteta, ali moguće je da je malo kvrcnuo. Slična stvar je i s politikom gde je strategija mnogo manje važna od taktike i svodi se na to da budemo protiv, i da je bitno samo da se dođe na vlast, a šta će se posle raditi nije toliko važno. Danas se na Vučića žale oni koji nemaju ideju šta bi radili s vlašću ako bi je dobili.

