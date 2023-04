GLUMAC PREŠAO 600 KILOMETARA PEŠICE DA BI POMOGAO DECI SA AUTIZMOM: Nisam ni slutio kakvo ću iskustvo doživeti na tom putu!

U uskršnjem izdanju emisiji Pusti Brigu na Kurir televiziji gostovao je i glumac Mikica Petronijević.

Govorio je izmeđuostalog o tome šta je bio cilj njegovog dugog hodočašća od rodnog sela Venčana do manastira Ostrog kada je prešao čak 600 kilometara pešice.

- Mi smo tu akciju organizovali da bi skrenuli pažnju na decu sa autizmom. Ja sam osnovao udruženje "Svici u mraku" i u tom mom selu Venčane pravimo centar za višednevni boravak dece i osoba sa autizmom. Ideja nam je bila da prikupimo novčana srtedstva, ali i da usput razrušimo te neke stereotipe i barijere koje postoje prema takvim osobama i da malo podignemo javnu svest na tu temu - rekao je Petronijević.

A tokom hodočašća ljudi koji su učestvovali u ovoj humanitarnoj akciji posećivali su mnoge crkve i manastire:

- Došli smo na ideju da od našeg sela Venčane odemo na hodočašće do Ostroga i da se pomolimo za decu i za sve ljude dobre volje. Nismo išli direktno do Ostroga, obilazili smo mnoge crkve, bili smo u Jovanji, Nikolji, Žiči, Mileševi. To je jedno iskustvo koje nisam ni slutio da ću doživeti. Bogatstvo tog hodočašća je u tome što smo na tom putu upoznali mnogo divnih ljudi, osetili ljubav i podršku sa svih strana.

