KOLIKO JAJA SMEMO POJESTI ZA DRUGI DAN USKRSA? Gastroenterolog otkrio koje su OPASNOSTI PO ZDRAVLJE ako preteramo za praznik

Dok drugi dan Uskrsa budi u nama nadu i radosno raspoloženje, postavlja se pitanje šta učiniti sa preostalim jajima koja su nam ostala nakon prazničnih gozbi.

Svakako, konzumiranje jaja u velikoj količini tokom uskršnjih praznika nije retkost, a to može izazvati zabrinutost zbog eventualnih posledica po zdravlje.

Vojislav Perišić, gastroenterolog, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je otkrio koliko jaja je previše i šta prouzrokuje po naše zdravlje.

- Ako pođemo od one britanske preporuke jedno jaje dnevno. Sve što nam je potrebno nalazi se u tom žumancu. Ali šta ako uzmemo više jaja? Mi znamo funkciju jajeta pre svega vezan za motolitet i rad žučne kese i pankreasa. Jaje je izuzetno snažan stimulator rada žučne kese. Ko ne zna da ima mulj žučne kese ili kamenčiće onda se može desiti da posle veće količine jaja, jave se bolovi. Da li je to bol zbog snažnih kontrakcija žučne kese ili je kamen krenuo to je već ozbiljan problem. Znači ne preterujte sa jajetom. Moja preporuka je jedno jaje ujutru, u podne i eventualno uveče i nijedno više. Tri dnevno, ali sekvencijalno - rekao je Perišić.

Gastroenterolog se potom osvrnuo na dane kada nije bilo skenera i ultrazvuka.

- Kada sam ja bio mlad lekar nije bilo ni skenera, ni ultrazvuka. Radili smo kontrastna ispitivanja žučne kese. Dok žučna kesa nije kontrahovana često se kamen ne vidi, kada damo kontrast na usta nakon pola sata uzmemo jedno jaje i popijemo. Žučna kesa proradi i onda se vidi kamen. Dakle, mi smo mogli vizuelno da pratimo koji je efekat jajeta na žučne vode - naveo je Perišić.

