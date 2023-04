OBRT! "JA TRAŽIM SVOJU BRAĆU, A NE MENSUR": Misteriozna smrt blizanaca posle 39 godina probudila NOVE SUMNJE! Sad se oglasio brat

Veliku pažnju javnosti izazvao je tekst Kurira o nestaloj braći koja je prethodnih dana privukla veliku pažnju na društvenim mrežama.

Naime, kako je ranije objavljeno, izvesni Mensur napisao je u svojoj objavi da su njegovi roditelji, prema rečima lekara, izgubili blizance po rođenju nakon čega im nije dozvoljeno ni da ih sahrane. Nedugo zatim, roditelji su dobili njega, njegovog brata i sestru koji nastavljaju svoj život normalnim tokom, ali iznenadne okolnosti, kada muž njegove sestre nailazi na čoveka koji je prema njegovim tvrdnjama veoma sličan Mensuru, unose novu dramu u njihov život.

Mensur sumnja da njegova braća blizanci ipak nisu preminuli, već da su među živima. U svojoj objavio zatražio je pomoć javnosti da pronađu brata.

POTPUNI OBRT

U međuvremenu, redakciji Kurira javio se čitalac koji tvrdi da je Tomo K. i navodi da je Mensur permutovao aktere, za koju doduše tvrdi da je istinita.

Naime, muškarac koga je Mensur objavio da se traži je zapravo Tomin stariji brat koji zajedno sa Tomom traži blizance.

- Tati i mami nisu dali da ih vide, ni da ih sahrane rekavši da to radi bolnica iako su oni uporno to tražili. Mama 1986. radja mene, 1987. mog brata a, 1992. moju sestru. Sestrin muž je vozač kamiona, često je u to vreme vozio po Bosni. Jednom od tih puta je kako je on u tom momentu pomislio ugledao mog rođenog brata na graničnom prelazu gde je ćekao papire na carini. Zbunjen što ga tu vidi prilazi mu sa pitanjem šta ti ovde radiš, nisi mi rekao da ćeš ići preko. Dečko vidno zbunjen mu počinje objašnjavati da on nije taj za kojim ga on smatra, da on živi u Bosni, da vozi kamion i da poseduje sa ocem firmu. Po naglasku zet shvata da to nije moj brat ali mu objašnjava da je on identičan njegov šurak, rođeni brat njegove žene - naznačeno je u objavi ranije.

Nakon samo par trenutaka, kako dalje istiakao tog dečka je neko pozivao i rekao da su mu papiri gotovi i tu ga je zet izgubio iz vida.

- Onako zbunjen onim što je video zet je odmah pozvao moju sestru i sve joj ispričao, zet tada nije znao da je moja mama rodila blizance pre nas - zaključio je ovaj mladić.

Ova objava zapalila je mreže u kratkom vremenskom periodu.

Kurir.rs