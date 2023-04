MISTERIJA OD USKRSA TRESE LESKOVAC: Nešto novo visi sa žice nasred ulice! Ove teorije kruže - ko je i ZAŠTO TO TU OKAČIO?! (FOTO)

Leskovčani su tokom ovogodišnjeg obeležavanja praznika Uskrsa bili veoma veseli, a poneki i veoma inspirisani da ulici rodnog grada daju lični pečat.

Kako javlja čitalac Kurira T. Stevanović, Leskovčani su ostali u čudu kada su na praznik na žici iznad prometne ulice osvanulo nečije cipele i od tada pokušavaju da razreše misteriju - ko ih je zašto tu okačio?

foto: čitalac Kurira

On smatra da su pojedini njegovi sugrađani za Uskrs iskoristili priliku da kod veoma prometne leskovačke tranzitne Ulice solunskih ratnika "zamene svoju stalnu garderobu i obuću novom prazničnom...".

- Kako su ove nove cipele dospele na žicu, na telefonskom kablu i elektroprovodniku iz Ulice solunskih ratnika prema Radničkom naselju lutajućem reporteru na licu mesta nije bilo jasno - piše naš čitalac.

foto: čitalac Kurira

Dodaje da su okupljene radoznale komšije među sobom počele da nagađuju razne teorije otkud cipele na žici.

- Neki su istakli da se u susednom naselju uz bučnu muziku slavilo do kasno u noć pa je neko od tamnošnjih veselih "atletičara" bacača skinuo sa sebe nove cipele i nabacio ih na kabli iznad prometne ulice, gde će one najverovatnije ostati do malo jačeg vetra - prepričao je čitaoc Kurira.

Kurir.rs