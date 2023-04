ŠTA NAM PORUČUJE KAZNA FOKS NJUZU ZBOG LAŽNIH TVRDNJI? Evo kako se to odnosi na Srbiju i gde je linija između UVREDE I KLEVETE

"Ubi me prejaka reč", napisao je Branko Miljković, a ako biste anketirali novinare Foks njuza ovih dana bi vam rekli da ovaj stih srpskog pesnika vredi 787 i po miliona dolara.

Toliko će, naime, američka mreža morati da plati kompaniji Dominion zaduženoj za elektronsko brojanje glasova u SAD, nakon što su ih optužili da su mašine za glasanje programirali tako da oštete tada aktuelnog predsednika Donalda Trampa.

foto: AP/Bryan Woolston

I dok jedna strana likuje i smatra ovo pobedom pravde, kod određenih ljudi se javila i zabrinutost jer se nameće pitanje jesmo li na pragu kompletne cenzure objavljivanja svih informacija koje je nemoguće ili teško dokazati. I šta ćemo onda sa slobodom govora na kojima demokratija, barem zapadna, tvrdi da počiva O ovome, i mnogo čemu što proizilazi iz ovog istorijskog vansudskog poravnanja, govorili su u emisiji Puls Srbije Ljiljana Smajlović, novinar i Marko Kovač, advokat.

foto: Kurir Televizija

- Foks uopšte nije prinuđen da se izvini. Oni su rekli da su neke stvari koje su objavili neistinite. Nisu novinari Foksa iznosili neistinite tvrdnje. Nisu oni govorili mašine Dominiona su krale glasove Trampu i davale ih Bajdenu, nego je Foks televizijia pozivala u goste Donalda Trampa koji je tvrdio da je on oštećen na izborima - rekla je Smajilović i dodala:

- Sudija je rekao da to nije validna odbrana, jer u Americi postoji sistem da mora Foks da pokaže svu internu prepisku. Znači sve što vama vaši urednici šalju mejlom ili na viber grupama to je sve otišlo na sud. Tu se vidi da Rupert Merdok i ostali kažu da su to potpuno budalaste optužbe i da Tramp za to nema nikakvih dokaza. U stvari ono što je preokrenulo raspoloženje protiv foksa jeste što ni urednici ni novinari ni voditelji tok šoua, takozvani hostovi nisu verovali u to što su dozvoljavali gostima da govore.

foto: Kurir Televizija

Na pitanje da li smatra da je ovom kaznom koju će Foks morati da plati prekršen 1. amandaman američkog ustava Kovač je rekao:

- Ne slažem se. Svaki slučaj treba posmatrati posebno. Sudski presedan u Americi je izvor prava. Ne smatram da je ovim slučajem narušen 1. amandman američkog ustava, ali treba štititi prava svih građana, pa i političara i drugih javnih ličnosti od onoga što može za njih da bude problematično, a to su i lažne informacije u javnom prostoru.

Objasnio je razliku između uvrede i klevete u našem pravosuđu:

- Za uvredu su propisane kazne od 40.000 do 200.000 dinara, a za javnu uvredu do 150.000 do 450.000. Kleveta je dekriminisana 2021. Ona se bavi neistinitim informacijama, ali smatram da bi ona trebalo da bude deo krivičnog zakonika.

09:52 TRAMP TVRDI DA JE POKRADEN NA IZBORIMA! Optužio OVU kompaniju da je programirala mašine za krađu glasova SLEDI OŠTRA KAZNA

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud