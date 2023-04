DIREKTORKA ŠKOLE OTKRILA OTKUD BIVŠI KRIMINALAC KRISTIJAN GOLUBOVIĆ U UČIONICI SA DECOM: Ovako se pravda nakon skandala!

Nakon šokantnog snimka bivšeg kriminalca Kristijana Golubovića iz učionice OŠ "Đura Jakšić" u Rakovici, koji je snimao spot sa grupom Crni Cerak, direktorka ove osmoletke Tamara Jelić tvrdi za Kurir da nije znala da će u školu doći Kristijan Golubović!

- Mene je zvala Srna Lango tokom raspusta i zamolila me da ustupim prostor da Crni Cerak snimi spot za pesmu protiv vršnjačkog nasilja i devijantnog ponašanja. Ni ona nije znala da će doći Kristijan. Tražili su samo učionicu, ta deca koja se vide na snimku, nisu đaci naše škole. Pristala sam da dođu, ali sam rekla da je najbolje da to bude tokom raspusta. Međutim, oni su se javili da imaju nekih tehničkih problema i zamolili da spot snime 19. aprila - priča za Kurir Jelićeva.

Ona dodaje da je grupa Crni Cerak bila na drugom spratu škole, kao i da nisu imali fizički kontakt sa učenicima.

foto: Printscreen Instagram

- Sve je bilo organizovano i obezbeđenje i tetkice, dok se ja ne vratim. Došla sam kući, zvala me tetkica i kaže mi da je došao i Kristijan Golubović. Odmah sam pozvala Srnu, ona isto nije imala pojma, ulazim u taksi vračam se u školu. On je otišao pet minuta pre nego što sam ja došla, navodno je imao ulogu u tom spotu, ali to nama nije rečeno! Čula sam od tetkice da su ga videla neka deca u dvorištu i da su tražili autogram i da se slikaju sa njim - navodi direktorka ove škole koju potresa skandal.

Jelićeva naglašava da nije bilo nikakvih incidenata, kao i da joj je žao što je došlo do ovoga, a kako kaže nije stigla da o svemu obavesti roditelje i decu.

- Pitala sam momke iz te grupe da su napravili problem. Jutros sam o svemu obavestila Ministarstvo prosvete, ovo je greška u koracima, očekujem i inspekciju. Nismo znali da će doći Kristijan - kaže ona.

Psiholog Radmila Vulić Bojović Škola ovo ne sme da dozvoli Radmila Vulić Bojović foto: Printscreen/TV Prva Psiholog Radmila Vulić Bojović psiholog kaže za Kurir da je ovo zloupotreba par ekselans. - Ja verujem da sama činjenica da se neko sa takvim "renomeom" nađe u školskom kompleksu, pogotovo ako je bez odobrenja, mada škola svakako ne bi ovo trebala da odobri, govori da se mi nalazimo izvan ikakvog sistema, poretka.. Ako deca bivaju izložena takvom jednom nepoštovanju osnovnih pravila, jer, škola je mesto za rad i učenje, a ne za neke druge aktivnosti. Ovo je pokazna vežba stepena ugroženosti društva gde ne možemo da se oslonimo na norme i standarde, već svako može da radi šta hoće - navela je Vulić Bojović.

Na pitanje da li je znala kakav sadržaj promoviše grupa Crni Cerak, odgovara da je tek "kasnije malo istražila."

- Ne pratim muziku. Pristala sam zato što mi je rečeno da je pesma usmerena protiv vršnjačkog nasilja i devijantnog ponašanja mladih i ja sam poverovala. Svakako je moja greška što nisam proverila, namera je bila dobra. Škola nije dobila niti je tražila nikakav novac za korišćenje prostora, niti su momci iz grupe to nudili - objasnila je sagovornica Kurira.

Kurir.rs/ M. Branković

Bonus video:

00:22 KRISTIJAN GOLUBOVIĆ O DOGAĐAJU KOJI NIKAD NIJE ISPRIČAN, TUČA SA PETORICOM ZBOG NJE?! Osvrnuo se na hejtere i odao koliko zarađuje