UZNEMIRUJUĆA PROGNOZA METEOROLOGA SOVILJA: Poslednjih godina smo svedoci da su se zauvek PROMENILA SVA ČETIRI GODIŠNJA DOBA

U svom gostovanju u emisiji "Puls Srbije", meteorolog Slobodan Sovilj izneo je neke zabrinjavajuće podatke.

Naime, on je rekao da su vremenski scenariji u budućnosti različiti, ali da je činjenica, definitivno, da se sva četiri godišnja doba zagrevaju.

- Možemo to gledati od jedne do druge godine. Sva četiri godišnja doba se zagrevaju. Sve više je tih toplih rekorda. Male su temperaturne razlike između zime i jeseni, kao i proleća i leta, a sredinom prethodnog veka, zima je trajala 31 dan, sa snežnim pokrivačem. Možda se zbog toga može reći da se to čini ljudima, ali što se tiče temperature, to su neke prosečne vrednosti, ali i malo više iznad proseka - kaže Sovilj.

Temperaturne oscilacije su najveće kada su noći vedre i nema vetra.

- To zovemo dnevnim hodom temperature. Ujutru bude 4-5 stepeni, a u toku dana 24-25. U četvrtak i petak očekujemo takve temperature. U oblačnim i kišovitim danima nama je hladno, ali su minimalne temperature više - dodao je Sovilj.

