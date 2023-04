DO SOFIJE UMESTO DO JERUSALIMA: Loznički maratonac Aleksandar Kikanović promenio cilj, a evo šta je razlog

LOZNICA - Želeo je loznički ultramaratonac i humanitarac Aleksandar Kikanović da ove godine istrči 2.800 kilometara do Jerusalima, da pređe preko Bugarske, Turske i Sirije sve do Izraela. Trčati hoće, ali ne do željenog cilja koji je, ipak, morao da promeni pa će mu odredište ovoga proleća biti znatno bliža bugarska prestonica, Sofija.

- Želeo sam da trčim do Jerusalima, tačnije do groba Isusa Hrista, što bi bila moja najduža trasa do sada. Međutim, kada sam bolje sagledao situaciju i obavio neke razgovore sa bolje upućenim ljudima o situaciji u tom delu sveta zaključak je da taj put ne bi baš bio najbezbedniji, ni za mene ni pratioce u kamperu, koji bi morali da budu uz mene. Zbog toga sam odlučio da promenim plan i trčim do Sofije nekih 650 kilometara. Nameravam da trčim svakoga dana po 40 kilometara, praktično po jedan maraton, i za to će mi trebati do 20 dana. Želim da ponovo trčim u humanitarne svrhe i to tako što bih svakoga dana to bilo za drugo dete kome je potrebna pomoć u lečenju. Detalje ću utanačiti narednih dana, a put Sofije krenuću 14. maja iz Krupnja, opštine čiji sam sportski promoter i od koje imam veliku podršku – kaže Kikanović pred polazak u Sofiju gde će se pokloniti moštima srpskog kralja Milutina, koje počivaju u Crkvi Svete nedelje.

foto: Kurir/T.I.

Sa pripremama je počeo, svakodnevno trči i nada se da će i ovoga puta ostvariti ono što hoće, mada ostaje žal što cilj ipak neće biti Jerusalim. Kikanović je u humanitarne svrhe, uglavnom za lečenje dece, u poslednjih nekoliko godina pretrčao oko 5.000 kilometara, a kako kaže, u ranijih maratonima je prikupljeno više od 140.000 evra. Najduži ultramaraton bio je u proleće 2020. kada je prevalio oko dve hiljade kilometara do Rusije, ali zbog pandemije nije mogao do Moskve. Trčao je, pored ostalog, 360 kilometara do Ostroga, 918 do Hilandara, oko 270 do Manastira Tumane, a prošle jeseni je pretrčao 1.150 kilometara od Krupnja do grada Jaši, u Rumuniji, u kome počivaju mošti Svete Petke.

foto: Kurir/T.I.

Uvek je stizao tamo gde bi krenuo pa veruje da će početkom juna biti u Sofiji, udaljene ’’samo’’ nekoliko stotina kilometara.

Kurir.rs/T.I.