"OVA VRSTA RADARA NIJE DO SADA VIĐENA NA SRPSKIM PUTEVIMA" Potpukovnik Stević: Za pola sekunde prikupljaće NEZAMISLIVE podatke

Saobraćajna policija ubuduće će koristiti novu vrstu radara, koja do sada nije viđena na srpskim putevima.

Proizvođač tvrdi da bez uticaja policijskog službenika novi policijski radar snima odjednom sva vozila koja prolaze pored njega, bez obzira na to koliko ih ima. Više detalja donosi Svetozar Čubrilo, novinar Kurir TV.

foto: Kurir tv

Koliko vozila u jednom trenutku može da snimi ovaj radar i šta će oni značiti za kontrolu saobraćaja, otkrio je Dejan Stević, potpukovnik Uprave saobraćajne policije.

04:32 OVO DO SADA NIJE VIĐENO NA SRPSKIM PUTEVIMA: Vozači zabrinuti zbog novih radara!

On je predstavio razliku između starih i novih radara.

- Iako smo do sada uspešno merili brzinu, novi radarski sistem nam donosi nešto novo i evolucionarno i to u smislu operativnog rada policije. On funkcioniše tako što meri brzinu u pet različitih traka u saobraćaju u razmaku od 0,5 sekundi, uzimajući sve elemente koje je video radar uzeo. To je izuzetna efikasnost. Hvata dve kolovozne trake i pet saobraćajnih. Beleži brzinu koja je prekoračena bez obzira na smer kretanja vozila - kaže on.

Fokus je na pešačke prelaze i zone škole.

- Tu je najugroženija kategorija i to su pešaci i deca. I te tačke obeležavamo kao crne tačke na kojima ćemo staviti bele tačke - tačke bezbednosti - dodao je.

Radari će biti postavljeni na lokacijama, ali bez obzira na nadgledanje, oni će funkcionisati u svim vremenskim uslovima.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.