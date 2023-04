STIŽE NOVI HLADNI UDAR! Drastičan pad temperature očekuje se u ovim delovima Srbije, APRIL NE PRESTAJE DA IZNENAĐUJE

Ovogodišnji april ne prestaje da nas iznenađuje. Početak meseca doneo nam je pravi zimski udar, uz obilni sneg, a sam kraj aprila doneće nam i opasnost od mraza.

U svim predelima Srbije do kraja dana očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravan. Porast vazdušnog pritiska i njegove vrednosti iznad normale, biće uvod u stabilizaciju vremena, a i vetar će biti u slabljenju.

U noći ka četvrtku biće relativno hladno, a dalje hlađenje sprečiće i umerena oblačnost. Ipak, temperature će biti dovljno niske, pri čemu se u mnogim predelima Srbije očekuje slab prizemni mraz, a na jugu i jugoistoku Srbije i mraz na 2 metra iznad tla.

Minimalna jutarnja temperatura biće od -1°C na jugu i jugoistoku Srbije do 7°C na istoku Srbije, a u većini drugih predela biće od 1 do 5°C. Pri tlu, biće još malo hladnije. Još hladnije biće na planinama, do -5°C.

U delovima Srbije još malo hladnije biće u noći između četvrtka i petka i u petak ujutro, a u prilog tome ići će potpuna vedra i mirna noć, ali i jutro, pa će i izračivanje (hlađenje) vazduha biti izraženije. Prizemni mraz očekuje se u većem delu Srbije, uz temperature na 5 cm iznad tla i od -3 do 0°C, na Pešteru i ispod -5°C, dok će minimalna jutarnja temperatura vazduha biti od -2°C na jugu Srbije do 4°C na severu i istoku Srbije, u Beogradu oko 5°C.

Dakle, mraz se očekuje u većem delu Srbije pri tlu, dok su na 2 metra najugroženiji južni i centralni predeli Srbije i predeli u kotlinama. U svim ovim predelima zbog opasnosti od mraza preporučuje se ogroman oprez i adekvatna mera zaštite, s obzirom na to da se nalazimo na sredini proleća i da je vegetacija u punom jeku, tako da bi ovako niske temperature mogle negativno da deluju po poljoprivredne i ratarske kulture.

Ukoliko dođe do šteta, situacija bi bila samo još lošija, jer su velike posledice zbog mraza i snega već zabeležene na početku aprila. Nažalost, kasni prolećni mrazevi nisu retka pojava u Srbiji i veoma nepovoljnio deluju na poljoprivredne i ratarske kulture.

Mraz se zasigurno ne očekuje na istoku Srbije, u Beogradu i u delovima Vojvodine. Već od petka tokom dana sledi osetniji porast temperature vazduha, a značajno toplija jutra očekuju se od vikenda.

