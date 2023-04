BUĐAVA SOBA SA BUBAŠVABAMA NA EKSKURZIJI SRPSKIH ĐAKA U RIMU Dali 650€ da odu, sada tvrde da su prevareni! Smešteni 40KM OD GRADA

Učenici četvrtog razreda Treće beogradske gimnazije koji se trenutno nalaze na osmodnevnoj eskurziji u Italiji ogorčeni su pošto je jedna grupa morala da odsedne u hotelu, kako oni tvrde, udaljenom 40 kilometara od Rima, dok su ostali mnogo bliže italijanskoj prestonici!

Direktorka srednje škole Olga Čokaš rekla je da će seodržati sastanak i pokušati naći rešenje za novonastalu situaciju. Ipak, kako ističe Jasmina Abramović iz agencije "Vostravel" koja je koordinirala putovanjem, 31. marta je javljeno školi da će četiri odeljenja po dolasku u Rim morati da se razdvoje na dva dela, te da su jedni na sedam, a drugi na 20 kilometara od centra.

Osmodnevna ekskurzija počela je 22. aprila, polaskom iz Beograda za Montekatini, dok su drugog dana učenici posetili Firencu, a trećeg Pizu i Sijenu, nakon čega se u kasnim satima stiglo u Rim, gde je plan da se ostane tri dana. Tu navodno počinju problemi, kada se dve grupe učenika razdvajaju i jedna odlazi u hotel na 40 kilometara od "Večnog grada".

- Roditelji su se saglasili sa putovanjem još u oktobru i rečeno je da će dobiti informaciju kakav će biti smeštaj pre polaska dece na put u Italiju - informacija je koja se pojavila na društvenim mrežama i koju su potvrdili brojni đaci i roditelji.

- Do samog polaska autobusa tu informaciju nisu dobili. Deca su smeštena u tri različita hotela na značajnoj udaljenosti jednih od drugih, od 30 do 40 kilometara. Tu je izbila drama i skandal, jer jedan deo đaka, njih oko 35, voze u hotel negde pored Rima, druga grupa od 80 je na njegovom obodu, a treća, njih oko 90 je pored samog Vatikana. Ista generacija, ista cena aranžmana, isti plan i program ekskurzije. Đaci su se pobunili i neće da nastave putovanje pod tim uslovima. Deca su uznemirena, nezadovoljna i ljuta. Planiraju da se danas ne vrate autobusima u te udaljene hotele, jer se osećaju potpuno nebezbedno, u veoma lošim higijenskim uslovima. Poseban problem za njih je što su se tri sata vozili od hotela do centra Rima, dok su druga odeljenja za to vreme šetala gradom po programu i planu ekskurzije.

Kako je istakla Jasmina Abramović, zaposlena u turističkoj agenciji "Vostravel" i koordinator ekskurzije u Italiji, ova firma je posao dobila na tenderu i ispunila sve potrebne uslove.

- Škola je 31. marta obaveštena da će učenici po dolasku u Rim biti razdvojeni na tri lokacije, bilo je nemoguće naći jedan hotel za sve, posebno što dobar deo njih još uvek ne radi - kaže Abramović.

- Učenici su izgleda tek u sredu saznali da se njihov autobus deli na dva hotela i onda je počelo negodovanje. Rečeno je da smeštaj nađemo u "ringu" Rima, odnosno u radijusu od 80 kilometara. Grupa koja je smeštena u udaljenijem hotelu je 20 kilometara daleko od centra grada, a ne 40. Sa tim da je hotel u kom se nalaze bivši dvorac. Sve ovo je navedeno i u tenderskoj dokumentaciji.

Ukupno je na ekskurziju u Rim otišlo 227 učenika završne godine Treće beogradske gimnazije, koji u Italiji treba da se zadrže do 30. aprila. Cena kompletnog aranžmana je 76.000 dinara, uključijući i PDV.

- Tvrdim da je agencija uradila sve po propisima, a nemoguće je naći tri hotela koja se nalaze jako blizu - uverava Abramović. - Agencija je učenicima obezbedila četiri vodiča kako bi obišli neke od poznatih lokaliteta u Sijeni, oni ni na jedan nisu otišli. Takođe, ni današnji obilazak Rima nije se dobro završio, pošto se pojavilo svega 20 đaka. Obilazak Vatikana planiran je za sutra, videćemo kako će to prići. Uvek se trudimo da svima obezbedimo najbolje moguće uslove, tako je bilo i sada.

I jedan od učenika koji se nalazi u Italiji okačio je na društvenu mrežu "Tviter" objavu u kojoj tvrdi da je smeštaj blizu deponije, kao i da u sobama nije postojao mehanizam za zaključavanje vrata u sobama, u koje se ulazilo direktno sa puta.

- Vođa puta je nestručni i neadekvatan čovek koji glumi vodiča - stoji u objavi.

- Agencija tvrdi da je cena pomenutog smeštaja znatno viša nego što stvarno jeste, tako da faktički plaćamo za daleko bolje uslove od onih u kojima smo se nalazili. Posteljina je bila prljava, buđ je u sobama, našli smo bubašvabe, nismo imali prozor u sobi. Mi ne želimo da idemo na večeru gde sedimo ispod najlona na trotoaru, niti se vraćamo u pomenuti smeštaj.

