DA LI SMEMO DA KORISTIMO MOBILNI TELEFON NA RADNOM MESTU? Poslodavac ima pravo da ga ZABRANI u OVOM SLUČAJU! Evo šta kaže ZAKON

Profesor Goran Kunjadić, stručnjak za sajber bezbednost, kaže za RTS da ljudi moraju da budu svesni da se mora poštovati Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravo na zaštitu ličnih podataka i privatnosti jedno je od osnovnih ljudskih prava. Sa naglim razvojem digitalne tehnologije i interneta, ovo pravo ozbiljno je dovedeno u pitanje.

foto: Shutterstock

"Ljudi dele svoje lične podatke i lične događaje skoro bez kontrole. Jedino što je ograničavajući faktor to je zapravo politika same kompanije koja drži mrežu, u ovom slučaju Tik-Tok. Kakve su njihove politike objavljivanja to samo oni znaju", ističe on i dodaje:

"Mi kao država trebali bi da imamo svoje neke normative šta je dopušteno i šta nije dopušteno. Podaci o ličnosti su regulisani Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti koja je odgovarajuća GDPR, koji se primenjuje u Evropskoj uniji. Na taj način se reguliše šta od podataka sme da se deli i na koji način", kaže prof. dr Goran Kunjadić, stručnjak za sajber bezbednost.

Poslodavci svakako imaju načina da ograniče i društvene mreže i bilo koje druge sadržaje interneta u svojim kompanijama. To je u Zakonu u radu propisano, dodaje profesor Kunjadić.

foto: Shutterstock

Poslodavac može zabraniti bilo koje sadržaje koji nisu svrsishodni poslu koji se obavlja. Profesor Kunjadić ističe da je zabrinjavajući trend Tik-Tok izazova gde najčešće maloletna lica dovode svoju bezbednost u pitanje.

"Zanimljivo je da digitalni identitet umnogome odudara od ličnog identiteta u stvarnosti. Niko od te dece ne bi npr. legao na ulicu ako to nije snimljeno i objavljeno na društvenim mrežama.

Vaši podaci jednom kada odu u etar oni su otišli zauvek. Ne možete ih izbrisati, oni se rašire mrežama i tada je gotovo. Ljudi moraju da budu svesni da se mora poštovani Zakon o zaštiti podataka o ličnosti", kaže Kunjadić.

U primeru medicinske sestre iz GAK "Narodni front“ koja je emitovala video iz operacione sale na Tik-Toku jasno se može videti kršenje Zakona zaštite podataka o ličnosti.

Podaci kompanije "Kasperski" pokazuju da čak 56 odsto ispitanika misli da je nemoguće očuvati privatnost u savremenom digitalnom okruženju.

Kurir.rs/RTS