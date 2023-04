ČEP OD LAKA ZA KOSU TAMO DOLE DRŽALA 4 GODINE?! Najbizarniji slučaj u KBC Mišović dospeo i na svetski kongres ginekologa

BEOGRAD - Devojka (19) četiri godine u vagini je držala čep od laka za kosu, koji joj se zaglavio nakon samozadovoljavanja, nezgoda joj se dogodila kada je imala svega 15 godina, ali se od stida i straha od reakcije okoline lekarima javila tek kada se suočila sa ozbiljnim zdravstvenim problemima!

Kako je vreme prolazilo, tinejdžerka je imala sve učestalije bolove i više nije mogla da kontroliše mokrenje. Hitno je zbrinuta u KBC "Dragiša Mišović" i tim vrhunskih lekara izvadio joj je predmet iz tela.

Zaglavljen čep od laka za kosu

Nesvakidašnji medicinski slučaj objavljen je u prestižnom "Časopisu za pedijatrijsku i adolescentsku ginekologiju", a priča je dospela čak i na naslovnu stranu američkog lista "Njujork post".

Slučaj ove tinejdžerke objavljen je u naučnom radu "Zanemareno intravaginalno strano telo i moguće komplikacije", koji će biti prezentovan na Svetskom kongresu dečje i adolescentne ginekologije koji se održava u Beogradu od 18 do 21. maja. Predstaviće ga doktorke Aleksandra Veselinović, Jelena Vasić, Vera Jovanović, Slađana Mihajlović.

Pored ovog rada biće predstavljene i brojne druge teme iz ove oblasti, a skupu će prisustvovati i veliki broj eminentnih svetskih stručnjaka.

Četiri doktorke iz KBC "Dragiša Mišović" učestvovale su u intervenciji koja je bila neophodna mladoj pacijentkinji i o tome pisale u naučnom radu, piše Informer.

- Devojčica se sa tegobama javila tek kada je uz bolove počela da ima probleme s bešikom, odnosno nekontrolisanim mokrenjem. Međutim nije im odmah rekla da joj je predmet zaglavljen u vagini. Nije htela da prizna da je eksperimentisala sa improvizovanim seksualnim pomagalima. Ipak, nakon ispitivanja lekara priznala je da je još sa 15 godina, tokom intimnih trenutaka, koristila kao pomagalo lak za kosu. Problem je nastao nakon što je čep boce laka ostao zaglavljen unutar njene genitalne regije. Nakon nekoliko neuspelih pokušaja da ga sama izvadi, rešila je da ga jednostavno ostavi tu gde jeste, nadajući se da će on sam kad-tad ispasti ili da joj neće praviti probleme - navode doktorke u radu i dodaju:

- Devojka je tri i po godine kasnije dobila jake bolove, da bi potom počela da ima velike probleme s bešikom u vidu mokrenja koje nije mogla da kontroliše, a koje je, prema njenim navodima, bilo obilno. Morala je da potraži stručnu pomoć. Predmet je izvađen standardnim ginekološkim instrumentima, bez operacije. Pacijentkinja je potom upućena urolozima na dalje lečenje.

Bizarno: Kleštima smo lomili kokošje jaje i izvlačili deo po deo iz vagine, jer je bilo zaglavljeno

Domaći stručnjaci upozoravaju da je ovakav vid samozadovoljavanja i te kako opasan i može biti poguban za zdravlje! Prema njihovim rečima, dešava se da tinejdžerke u ovim godinama koriste razna pomagala od bočica dezodoransa, gumenih i plastičnih penisa, pa do kokošjih jaja...

Naš poznati seksolog i urolog, profesor dr Aleksandar Milošević kaže za Informer da je ulazak u pubertet idealan period da se počne sa masturbacijom, pa ne čudi što je ova devojčica koristila bocu od laka za kosu.

- Samozdovoljavanje je zdravo u tim godinama. Tako mladi upoznaju sebe, svoje tačke zadovoljstva, svoju seksualnost. Ali sve je to dobro u granicama normale. Jer, ukoliko preterate, može se desiti baš ovo, da vam je potrebna lekarska pomoć ili čak hirurška intervencija. Mladi koriste sve i svašta da bi se zadovoljili, pa smo tako imali slučajeve devojčica koje koriste veštačke penise, boce od dezodoransa, čak i kokošje jaje. Sećam se da smo morali kleštima da ga lomimo i izvlačimo deo po deo iz vagine, jer je bilo zaglavljeno - otkriva prof. dr Milošević i dodaje da mnogi to rade jer žele da budu kao porno-zvezde, a ne znaju da to nije realnost već film!