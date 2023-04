SPECIJALISTI PLATA 200.000, AKO NE ISPUNI NORMU IMAĆE UPOLA MANJE - 100.000 KAO I LEKAR OPŠTE! Đerlek: Ovo lekari moraju da ispune

Hirurg mora da ima 5-6 hospitalizovanih pacijenata nedeljno, odnosno 250 godišnje, kao i 1.680 specijalističkih pregleda za godinu dana, dok je norma pedijatra dnevno 30 pacijenata ili ti godišnje 6.300, pokazuje Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe na čijem ispunjavanju Ministarstvo zdravlja planira da istraje.

U istom je navedeno da, recimo, da i ginekolog u primarnoj zdravstveno zaštiti ima istu normu kao pedijatar, dok u bolnici ili poliklinici treba da ima 250 do 290 hospitalizacija godišnje uz 1.260 pregleda. I dijagnostika je detaljno propisana, pa tako se radi jedna bronhoskopija na sat, što je godišnje 1.470 pacijenata po lekaru, dok petoro pacijenata može da se zbrine na klasičnom rendgenu, pa bi jedan doktor trebalo da ih ima 6.000 za godinu dana. (videti tabele u okviru)

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek kaže za Kurir da radno vreme traje osam sati, a da je planirana pauza pola sata, te da ostatak vremena lekari, a s njima i sestre i tehničari, moraju da rasporede da se adekvatno posvete svakom pacijentu, a to znači 15-18 minuta i obave sve što je njihova propisana norma.

- Ne mogu da se piju po tri-četiri kafe dnevno, a da se ne posvećuju dovoljno pacijentima i ne ispunjavaju normu. Analiza Ministarstva zdravlja pokazala je nezamislivo - da dok jedan hirurg ima 300 operacija godišnje, drugi ih uradi svega 30. Da neki lekari odu i u podne iz bolnice, jedva da išta urade, pa prelaze kod privatnika da rade. Naravno da svako ima pravo da iskoristi da radi kod drugog poslodavca 30%, niko nije protiv toga, ali norma na poslu mora da se ispuni - kaže za Kurir Đerlek.

On navodi i da će lekari specijalisti, dakle ne samo hirurzi, imati fiksni i varijabilni deo plate, a ovaj potonji zavisiće od učinka.

- Te varijable neće važiti samo za hirurge, čije operacije će biti podeljene na četiri grupe, od jednostavnih do ekspertskih, već i za sve specijalističke grane svih ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa. Lekar u bolnici mora da radi na odeljenju, u specijalističkoj ambulanti, kao i dijagnostičkoj ambulanti. Imate sada da specijalista, sa dežurstvima, može da izađe na skoro 200.000 plate, dok je plata doktora koji radi u opštoj praksi i bez specijalizacije nešto malo veća od 100.000 dinara. I sada, ako specijalista ne ispuni normu i recimo, onaj pomenuti hirurg uradi, svega 30 operacija godišnje, može da se po plati približi tom lekaru iz opšte prakse, koji ima samo Medicinski fakultet - objašnjava Đerlek.I

Još nisu, kako navodi, počeli da odvajaju rad od nerada.

- Pratimo da li ljudi shvataju ozbiljno to što govorimo, a što će se sigurno u praksi sprovesti. Nadamo se da ćemo sve "skockati" i urediti da to profunkcioniše za pet-šest meseci. I to moramo da uradimo u dogovoru sa Ministarstvom finansija - kaže Đerlek i dodaje da će takav rad ukinuti neke liste čekanja i prevesti ih u liste zakazivanja gde je do mesec dana rok za dolazak na red, poput o nih za kolonoskopiju, koronarografiju i drugih koje su se napravile zbog kovida.

