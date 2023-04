RHMZ NAJAVIO PLJUSKOVE I GRMLJAVINU: Danas do 21 stepen, evo kakvo se vreme očekuje narednih dana

U Srbiji će danas biti promenljivo, malo toplije i nestabilno vreme, mestimično sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od tri do 11, a najviša od 17 do 21. Vetar slab i umeren jugoistočni, posle podne na severu u skretanju na severni i severozapadni.

U Beogradu danas promenljivo, malo toplije i nestabilno, mestimično sa kišom i grmljavinom. Najniža temperatura od sedam do 11, a najviša oko 20. Vetar slab i umeren jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni.

Promenljivo i nestabilno vreme

"Za vikend promenlјivo i nestabilno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kiše i kratkotrajnih plјuskova, ponegde praćenih grmlјavinom. U ponedelјak u većini predela biće suvo, a u utorak padavine se očekuju uglavnom na zapadu Vojvodine, zapadu i jugozapadu Srbije. U košavskom području vetar će biti u pojačanju, pa se na jugu Banata i u donjem Podunavlјu očekuje jak, povremeno i olujni jugoistočni vetar. Sredinom sledeće sedmice ponovo nestabilno u svim krajevima", najavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U zapadnoj, jugozapadnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i na prostoru Kosova i Metohije na snazi je žuti meteo alarm zbog grmljavine, što znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U nedelju sunčani periodi uz dalji manji porast temperature. Biće malo nestabilnije uz dnevni razvoj oblaka i moguću ređu pojavu kratkotrajne kiše ili sa ponekim lokalnim pljuskom. Vetar slab severni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 6°C do 10°C, a maksimalna od 20°C do 22°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 9°C do 15°C.

Prva dva dana maja, u ponedeljak i utorak, još malo toplije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Dnevna temperatura malo iznad 20°C sa manjom šansom za kratkotrajne lokalne pljuskove popodne, pre svega na jugu i istoku Srbije. U većini predela ipak suvo.

