KONAČNO OBJAVLJENA DETALJNA PROGNOZA ZA 1. MAJ: U Srbiju stiže CIKLON sa Tirenskog mora i evo kakvo vreme donosi

Da li će padati kiša za 1. maj jedno je od pitanja na čiji se odgovor čekalo s obzirom da su i meteorolozi bili u dilemi na osnovu ranih proračuna i nisu mogli sa sigurnošću da daju odgovor.

Marko Čubrilo, meteorolog, u najnovijoj prognozi otkriva da će za vikend biti umereno toplo i nestabilno u regionu i da se početkom maja na zapadu regiona očekuje svežije, a na istoku pretežno suvo i toplije.

Šta ciklon donosi Srbiji?

- U ponedeljak, 1. maja pod uticajem ciklona nad Tirenskim morem iznad južnih, jugozapadnih, zapadnih, severozapadnih i delom središnjih oblasti regiona očekuje se nestabilno uz grmljavinske pljuskove, a moguće su i lokalne nepogode. Nad ostalim delom regiona biće pretežno sunčano, samo ponegde uz lokalnu pojavu grmljavinskih pljuskova – kaže Čubrilo.

To znači da postoje velike šanse da za 1. maj bude sunčano uz ređu pojavu pljuskova, dok se dnevna maksimalna temperature kretati od oko +17 na jugozapadu i zapadu, do oko +25 ponegde na istoku regiona.

Prolećno vreme posle 7. maja

U utorak nad zapadnim, jugozapadnim, i središnjim predelima pretežno oblačno uz kišu i grmljavinske pljuskove, dok bi na istoku uglavnom bilo suvo. Posle podne i uveče nestabilnsti se očekuju i nad severnim i ponegde istočnim predelima regiona. Vetar južni, duž Jadrana jak jugo,a u košavskom području jaka i olujna košava, uveče u slabljenju. Dnevni maksimum malo niži u odnosu na ponedeljak.

Od srede pa do petka nestabilnije nad celim regionom uz kišu i grmljavinske pljuskove,a biće moguće i lokalne nepogode. Najmanje padavina na istoku i severoistoku regiona. Trebalo do uslediti osveženje uz maksimuem od +13 do +18 stepeni Celzijusa, a vetar bi okrenuo na umeren severni i severozapadni.

Dugoročne projekcije za period posle 7. maja. simuliraju tipično prolećno vreme uz temperature oko proseka i česte grmljavinske pljuskove.

Sumirano, za 01.maj veći deo istočne Hrvatske, istočna i severoistočna BiH, Srbija i Crna Gora imaju lepe šanse da se uglavnom zadrži suvo vreme uz ređu pojavu pljuskova, dok bi zapadniji delovi regiona imali znatno češće pljuskove, zaključuje Čubrilo.

Kurir.rs