"KORISTE GA DA VAM KLONIRAJU GLAS, A ONDA UZMU PARE!" Internet stručnjak o VELIKOJ PREVARI KOJA NAM PRETI: Imamo ozbiljan problem

Tiktok je popularna aplikacija za kreiranje i deljenje kratkih video-formi, čiji korisnici su uglavnom deca i mladi. Na ovoj društvenoj mreži možete pronaći bjuti savete, trikove za šminkanje i jednostavne frizure, ali ispod površine kriju se i izazovi koji su izazvali zabrinutost i strah kod mnogih roditelja i nadležnih.

Izazovi donose lajkove i popularnost, kao i mogućnost da video postane "viralan", odnosno da se proširi po celom svetu. Međutim, mnogi od ovih izazova su vrlo opasni i čak su odneli živote. Pošto je Tiktok popularan među tinejdžerima i mlađom decom, važno je da se obrati pažnja na njih i objasni im koliko neki od tih izazova mogu biti opasni.

U poslednje vreme, domaća javnost je bila zgrožena nakon što je jedan mališan iz Beograda objavio snimak na ovoj društvenoj mreži kako sa prijateljem stoji na zadnjem delu tramvaja u pokretu, a jedan od njih je potom skočio. Srećom, pad je prošao bez posledica, ali ovaj slučaj pokazuje koliko neki izazovi mogu biti opasni i fatalni.

Međutim, neki internet stručnjaci tvrde da je cela priča oko opasnosti Tiktoka preuveličana. Petar Vasić, jedan od tih stručnjaka, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije i rekao da je Tiktok u stvari vrlo kreativna platforma i da je Instagram mnogo opasniji za decu.

- Iskrivljena je cela realnost. Tiktok uopšte nije toliko opasan. To je ustvari cela priča jer žele da ga banuju u Americi, tako da se to preliva kod nas. Izabrali su anegdote poput "20 ljudi se otrovalo", ipak milijardu i nešto ljudi koristi Tiktok a to su stvarno stvarno mali procenti. Ono što je istina je da bi svi kolektivno trebali manje da gledaju u ekrane, ali decu treba da pustimo da budu na Tiktoku što više jer je to vrlo kreativna platforma. Mi ništa kreativnije i bolje nismo videli do sada. Instagram je dosta, dosta opasniji i lošiji za decu. Instagram ima prevara i svega - rekao je Vasić.

Vasić je naglasio da je AI (Artificial Intelligence - veštačka inteligencija, prim. nov) postao ozbiljan problem i da sada može da se koristi za generisanje klonova ljudi i njihovih glasova, što može dovesti do raznih prevara.

- Sada imamo dosta ozbiljnije stvari kao što je AI koji sada može da se pretvara da tebe generiše, da priča kao ti i da kaže nešto što ti nisi rekao. Do toga da zovu ljude, uzmu samo segment razgovora, generišu i kloniraju glas i mogu da uzmu pare. Tako da imamo mnogo ozbiljnije probleme i ovo je samo jedna napumpana priča Zakenberga jer hoće da uništi konkurenciju. Što se tiče tih par klipova sa Tiktoka koji stvarno jesu neverovatni, moramo shvatiti da njih ima na Jutjubu mnogo više, Instagram i Fejsbuk su takođe preplavljeni tim stvarima - istakao je Vasić.

