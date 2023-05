Najveći uzrok saobraćajnih nesreća je iznenadna nastala opasna situacija, upozorio je profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji Milan Vujanić u gostovanju u emisiji Puls Srbije.

On je istakao da je od ključnog značaja koristiti pokazivače pravca, jer oni služe da bi se drugim učesnicima u saobraćaju signaliziralo šta će vozač uraditi ukoliko ima uslova. Nažalost, mnogi vozači ne koriste ove signalizacije ili ih koriste pogrešno, što dovodi do nesporazuma i nesreća.

- Pokazivač pravca ne daje pravo nekome da skrene, on služi da kaže drugima šta ću ja da uradim ako budem imao uslova. Kada vam dolazi vozilo iz drugog smera sa uključenim levim pokazivačem, je l' vi očekujete da on skrene ispred vas? Ne, nego će on skrenuti kad vi prođete. A ako mu vi blicnete i on protumači da ga puštate da prođe, a vi mu rekli da ne prođe dok ja ne prođem. Tako da ti nesporazumi u saobraćaju nastaju zbog neuključivanja signalizacije, ali i pogrešnog uključivanja - rekao je Vujanić.

02:57 OVA DVA SAOBRAĆAJNA PROPISA MALO KO ZNA, A ZA GRAĐANE SU APSURDNI! Vujanić: Ako parkirate ispred svoje garaže PLATIĆETE KAZNU

Pored toga, profesor Vujanić se osvrnuo i na povećanje broja saobraćajnih nesreća tokom praznika, kao što je to bio slučaj sa praznikom rada. On je naglasio da je tada mnogo ljudi opušteno i da se neretko pije alkohol, čime se dodatno ugrožava bezbednost u saobraćaju. Statistika pokazuje da tokom 1. maja strada tri puta više ljudi nego u ostalim danima.

Profesor Vujanić se osvrnuo i na neke propise o kojima građani nisu dovoljno informisani.

- Ono što mnogi ne znaju je da čak nije dozvoljeno sebe da ugrožavate i nikog drugog da ne ugrozite. Zabranjeno je i bićete kažnjeni. Recimo da vozite svoj auto i udarite u vrata svoje garaže i povredite sebe. Dakle, nikom drugom niste ništa uradili. Napravili ste saobraćajnu nezgodu u kojoj ima povređenih lica i za to se podnosi prijava i odgovara na sudu - rekao je Vujanić i dodao:

foto: Damir Dervišagić

- Isto kao što je onaj propis nelogičan građanima. Kaže "zabranjeno je parkiranje ispred ulaza u garažu", to znači da vi ne smete parkirati svoj auto ispred ulaza u svoju garažu i zatvoriti ulaz. Dobićete prijavu i platićete kaznu. Jer nije zakonodavac rekao "osim ako je u pitanju vozilo vlasnika te garaže.

U svakom slučaju, profesor Vujanić je istakao da su propisi napisani da bi sistem funkcionisao dobro, i da je važno da se građani pridržavaju ovih propisa kako bi se smanjio broj saobraćajnih nesreća i povećala bezbednost u saobraćaju.

