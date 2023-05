DANAS OBLAČNO I KIŠOVITO: U jednom delu Srbije kiša, a u ovom OLUJNI vetar! Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

do 22 stepena

U Srbiji će danas biti promenljivo i umereno do potpuno oblačno vreme, ujutro s kišom uglavnom na jugu, a u toku dana povremeno i u ostalim delovima zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 9 do 14 stepeni, najviša od 16 na jugu zemlje do 22 stepena Celzijusa na severu. Istočni i jugoistočni vetar umeren i jak, na jugu Banata povremeno i olujni, posle podne i uveče u slabljenju i u toku noći u skretanju na severni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će ujutro i pre podne biti suvo i vetrovito, a posle podne i uveče vetar će oslabiti, ali se očekuje kratkotrajna kiša povremeno. Najniža temperatura oko 14, najviša oko 19 stepeni. Vetar u toku noći u skretanju na severni.

Promenlјivo raspoloženje, pospanost i glavobolјa su mogući kod meteoropata. Osobama sa srčanim obolјenjima i astmatičarima preporučen je oprez zbog očekivanog uticaja biometeorološke situacije.

Upaljen meteo alarm

Žuto upozorenje na snazi je u većem delu Srbije izuzev Srema, Beograda, Šumadije, kao i zapadne i jugozapadne predele naše države. Meteo alarm upaljen je zbog grmljavine, kiše i jakog vetra, a žuto upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U četvrtak sveže i promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom mestimično. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 16°C do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 10°C do 14°C.

U petak i za vikend suvo i toplije sa dužim sunčanim periodima, s tim što u nedelju popodne može biti ređih lokalnih pljuskova na jugozapadu Srbije.

(Kurir.rs)