MOJ SIN POZNAJE DEČAKA KOJI JE PUCAO, TRPEO JE VRŠNJAČKO NASILJE: Pisac Dušan Nedeljković o masakru u školi na Vračaru

Pisac Dušan Nedeljković uključio se danas u "Uranak" i govorio o stravičnoj pucnjavi koja se ovog jutra desila u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu u kojoj je ubijeno osmoro dece i radnik obezbeđenja škole.

Njegov sin ide u ovu školu i pisac je kazao da je jutros probuđen s ovom groznom vešću.

foto: Dado Đilas

- Moj sin je bio učionicu ili dve pored kabineta u kojoj je taj dečak počeo da puca, koliko znam to se desilo u kabinetu istorije. Bilo je sve šokantno. Ja sam otišao u školu i prošao sam kordon policije, izveo sam sina iz škole i doveo ga kući. Jezive su dezinformacije, i sada kada čitam različite vesti molim medije da prestanu da govore i pišu ako nemaju prave informacije - kazao je vidno potresen Dušan Nedeljković u „Uranku“.

Trpeo vršnjačko nasilje

Njegovu suprugu, koja je kod kuće jer je na bolovanju, jedna od majki drugih đaka zvala je i kazala joj šta se dogodilo u školi:

- Probudila me je i uspeo sam da dobijem sina na telefon. Profesorka engleskog ih je zatvorila u kabinet. Moj sin poznaje tog dečaka koji je pucao i koji je ubio čuvara Dragana, omiljenog među đacima, i izjavljujem saučešće njegovoj porodici. Bio je fenomenalan. Taj dečak je premešten na polugodištu iz A u B smenu, i koliko znam bio je maltretiran od strane drugara. Bio je žrtva vršnjačkog nasilja i na insistiranje roditelja premešten je u drugu smenu. Bio je miran, dobar učenik. Definitivno je bio miran i tih. Ja sam očajan. Nemojte me držati za reč, ja vam pričam šta sam čuo. Moj sin mi je to rekao i znam to iz dečjih priča. Mogu samo da zanemim. Čim je neko prebačen iz smene u smenu možemo biti sigurni da je neki problem bio u pitanju.

foto: Privatna arhiva, Petar Aleksić

„Moramo da se prizovemo pameti“

Ljudi ispred škole su bili potpuno zbunjeni, kazao je poznati pisac.

- Susreo sam se sa suzama majki, zbunjenim očevima, policajcima... Mi malo bezobrazniji smo prošli kroz kordon i preuzeli svoju decu. Postoje dva ulaza u školu i deca su evakuisana na ulaz koji se nalazi u delu škole koji pohađaju mlađi đaci, učenici od 1. do 4. razreda. Ljudi su ćutali. Došli smo do dece i odveli ih kući, bilo je napeto. Ljudi su bili na ivici, jer su svi ćutali. Inspektori su smirivali situaciju. Trpimo posledice nečinjenja, neobrazovanja, nevaspitanja, mržnje u društvu koja se „bustuje“ i preko društvenih mreža. Moramo da se prizovemo pameti, neka zakon odradi svoje, ako imamo zakon - kazao je pisac Dušan Nedeljković.

(Kurir.rs/ŽenaBlic/K1)

Bonus video:

02:02 DIREKTOR KCS MILIKA AŠANIN