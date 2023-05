"OD OVOGA SE NE MOŽEMO OPORAVITI, NOSIĆEMO BELEG ZAUVEK" Advokat: Predviđena samo građansko-pravna odgovornost koja je mizerna

U velikoj tragediji koja se juče dogodila u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru trinaestogodišnji dečak ubio je osmoro dece i radnika obezbeđenja, dok je šestoro dece i jednog nastavnika škole ranio. Ubica je bio odličan đak, pohađao je i muzičku školu, a išao je i na časove robitike, svirao je violinu, trenirao karate.

Za sebe je govorio da će biti astrofizičar. Sanjao je velike snove, kao i njegovi školski drugari, čiji su snovi prerano prekinuti rafalom metaka iz nejake ruke tinejdžera.

Ovim tragičnim povodom u jutarnjem programu Kurir televizijie gostovali su Dragana Ivanović, psiholog, Dr Ljubiša Božić, specijalista sudske medicine i stalni sudski veštak i Milan Popović, advokat.

- Istraga je u toku i moramo biti obazrivi sa izjavama, pre svega zbog roditelja. Ono što možemo da kažemo jeste da smo zakazali kao društvo na svim nivoima. Kako je on tako precizno gađao i zašto je išao u streljanu. Dete koje ima 13 godina! On je znao i gde treba da gađa, to su vrat, glava, stomak - vitalni organi. Ako je on imao spisak učenika, kako je moguće da njegovi roditelji to nisu znali - rekla je Ivanović.

Popović ne očekuje krivični postupak:

- I krivični zakonik i zakon o maloletnom počiniocima krivično pravnih dela propisuje da lica koja izvrše delo do svoje 14 godine neće krivično odgovarati. To je propisano na jasan nedvosmislen način. Ja ne očekujem da će se voditi ikakav krivični postupak niti da će se izreći neka krivična kazna. Može postojati građansko pravna odgovornost koja je mizerna u odnosu na krvičnu. To su nekakve naknade štete, nažalost.

Božić je ocenio da je ovo za našu zamlju veliki gubitak:

- Naredni vremenki period dešavaće se u znaku toga šta je bilo do juče i šta će biti od juče. Izgubljeno je mnogo mladih života, a to jeste ogroman gubitak za jednu malu zemlju. Bio sam ubeđen da tako nešto ne može da se desi u našoj Srbiji. Sada shvatamo da su veze sa rodtieljima i u školi pokidane i da su samo formalnost. Mi se ne možemo oporatviti od ovoga. Dobili smo jedan beleg zauvek za ovaj mali narod. Ne verujem da je to ovaj narod zaslužio, ali sada šta je tu je.

