SPECIJALNA EMISIJA KURIR TELEVIZIJE! Božić: Prave krivce od žrtava, posle sahrane će tražiti DA BUDEMO HUMANI PREMA UBICAMA?!

Srbija je doživela još jedan zastrašujući zločin. Veću društvenu tragediju nismo imali. U sredu je trinaestogodišnjak ubio osmore dece i jednu odraslu osobu u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, u četvrtak uveče je 21-godišnji U.B. ubio 8 i ranio 14 osoba.

Gosti večerašnjeg specijalnog izdanja emisije Usijanje i urednice i voditeljke Silvije Slamnig razgovaraće o dva nezamapćena zločina koji su se za 48 sati dogodili u Srbiji.

20:40 Gosti Usijanja Mladen Radulović i Zora Dobričanin

U studio su potom ušli urednik portala Kurir.rs Mladen Radulović i advokat Zora Dobričanin.

19:55 Gosti Usijanja Miroslav Bjegović, Ljubiša Božić i Rajko Nedić

Prvi gosti u studiju Kurir televizije su prof. dr Miroslav Bjegović, specijalista za terorizam i organizovani kriminal, Ljubiša Božić, specijalista sudske medicine i sudski veštak i rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira.

Pre početka razgovora u program se uključila novinarka Kurir TV Jelena Šipetić iz Kragujevca, gde je uhapšen U. B.

- Hapšenje se desilo u jutarnjim časovima u selu Vitlište gde je ubica došao kod dede i ujaka. Prethodno je uz pretnju bombom naterao taksistu da ga doveze. I on i članovi porodice su potom uhapšeni - rekla je Šipetić.

01:53 KURIR TELEVIZIJA UŽIVO IZ KRAGUJEVCA!

Meštani sela Vitlište kažu da su rođaci U. B. kažu da su zaprepašćeni ovim zločinom i da je porodica osumnjičenog bila primerna. U dvorištu kuće pronađeni su bombe, pištolji, pušte i municije. Sve je zaplenjeno, a osumnjičeni je sproveden na saslušanje u Smederevo.

Potom se uključio novinar Dušan Ilić iz Mladenovca gde se ispred osnovne škole okupilo nekoliko desetina meštana ispred škole gde su sinoć ubijeni njihovi drugovi u mestu Dubona.

- Tokom današnjeg dana, povremeno se na ulicama sela mogli su se videti uplakani ljudi koji su palili sveće, a crkvena zvona su na svakih 20 minuta zvonila - izvestio je Ilić, rekavši da će se sutra od 14 časova održati sahrana i opelo stradalih.

02:14 KURIR TELEVIZIJA UŽIVO IZ MLADENOVCA!

Rajko Nedić doneo je najnovije informacije o detaljima dva strašna događaja.

foto: Kurir televizija

- Celu noć smo pratili stravičan događaj iz Mladenovca, praktično nismo ni spavali od srede kad se dogodila tragedija u školi u Beogradu. S velikom pažnjom, pridržavajući se kodeksa o informisanju smo izveštavali sa oba događaja. Poslednje informacije je da je MUP apelovao na roditelje da paze na decu prilikom korišćemnja interneta i preuzmu kontrolu nad njihovim profilima - rekao je Nedić.

01:13 Rajko Nedić o masakrima u Srbiji: Celu noć smo izveštavali, nismo spavali!

Profesor Bjegović komentarisao je najavu razoružavanja Srbije, kako je najavio predsednik Vučić.

foto: Kurir televizija

- Jedna od prvih stvari koja je uočena da su u oba teroristička akta oružje bilo lako dostupno izvršiocima. Nalazilo se u kući, u prvom slučaju u legalnom, u drugom slučaju u nelegalnom posedu. Naknadno će se izvršiti bezbednosna provera i provera psihpfizičkih sposobnosti vlasnika oružja, zbog čega će mnogi ostati bez dozvole. Teže će biti izvesti zaplenu oko milion nelegalnog oružja - kaže Bjegović.

01:06 Miroslav Bjegović o lako dostupnom oružju: Automatsko oružje ne može biti legalizovano!

Ljubiša Božić nadovezao se na broj nelegalnog oružja.

foto: Kurir televizija

- Takve akcije su se već dešavale i ljudi su vraćali. Oni se lome kad imaju nešto tajno zbog sankcije. Sad imaju mesec dana rok da to vrate i mislim da će dosta oružja biti predato jer su počinjeni zločini krajnje opominjući. To će uticati na svest ljudi da se odreknu oružja i spreče mogućnost da neko od ukućana ne ponovi ovakve zločine. Procena od milion cevi ilegalnih, očekujem da će broj biti sveden na razumnu cifru. Zakon nikog ne štiti čak i da u samoodbrani upotrebi takvo oružje - smatra Božić.

01:05 Božić o svesnosti ljudi nakon masakra: Mislim da će dosta oružja biti predato iz OVOG razloga!

Nedić je komentarisao sinoćnje događaje.

- Osumnjičeni se hvalio poznanstvima s rijaliti zvezdama, zvali su ga mali Kristijan. Čak je kačio slike na Instagram uz morbidne poruke nakon počinjenog zločina. Još od 90-ih mladi su držali slike Kneleta, tako i danas Kristijana.

Božić je podelio svoja iskustva kao sudskog veštaka.

- Delovaće grubo, ali bukvalno je tako da oni koji to učine, oni se isključe iz svega i tako završe. Mnogi su se obesili, ubili. Ali ovde vidite sasvim drugačiju situaciju, iako su različitih godina, suštinski su vrlo slični. Način egzekucije i vraćanje ka žrtvama i njihovo overavanje, ukazuje na njihovu rešenost da to urade. Postoji i domino sistem, nisam siguran da bi se ovo u Mladenovcu desilo da se nije prethodno dogodilo u Beogradu - kaže Božić.

Stručnjaci kažu da postoji rizik od ponavljanja zločina u naredne dve nedelje.

- Prvi put se kod nas desio čin terorizma, u oba slučaja ima osnovnih elemenata za koje možemo da kažemo da su teroristički akt. U pitanju su lake, nezaštićene mete. Civili, nedužne žrtve, imamo masovnost nastradalih, čime se želi izazvati publicitet i ulije osećaj straha kod građana - kaže Bjegović.

Gosti su se osvrnuli na događaj iz osnovne škole Vladislav Ribnikar.

- Neće biti jednostavno odrediti detetovo psihičko stanje. Motiv i dalje nije poznat, a to je za svako ubistvo središnji događaj. Sve te informacije o njegovim pripremama, mesec dana, ko zna koliko je on to planirao. Jako veliki uticaj na ubistva je imalo što je umeo da puca. Tu je izgradnja njegovog profila budućeg ubice već počela. Zdrava deca znaju šta sme, a šta ne smeju da urade. A ovaj dečak s nepunih 14 godina, ima u psihi mnogo više i zato je bio spreman na ovako nešto. Plašim se da će žrtve postati krivci u oba slučaja jer su navodno omalovažavali ubice. Ovde se žrtve brzo zaborave posle sahrana. Niko više neće pričati o žrtvama i onda će početi predlozi da budemo humani prema ubicama. Nikako - kaže Božić.

