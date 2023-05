"RODITELJI SU PRAVILI KARIJERE, DETE NE ZNA ŠTA JE LJUBAV!" Simeunović: On je izašao iz te porodice i počinio ubistvo (VIDEO)

Ministarstvo unutrašnjih poslova, povodom poziva na predaju neregistrovanog oružja i municije, obaveštava građane da osim ličnog dolaska i predaje, mogu kontaktirati najbližu policijsku stanicu i pozvati policijske službenike da dođu po oružje i eksplozivne naprave i preuzmu ih.

Oko 400 000 ljudi koji poseduju oružje proći će reviziju i biće sprovedeno potpuno razoružanje Srbije, a kazne za ilegalno posedovanje i nošenje biće toliko velike kako bi demotivisale bilo koga da počini stravične zločine.

Tako će kazna za posedovanje kalašnjikova biti i do 12 godina, a za bombe i granate i do 15 godina, dok će najmanja kazna za ovo delo biće 5 godina zatvora.

foto: Profimedia

Da li će navedene mere dati očekivane rezultate, ali i na mnoga druga pitanja odgovorili su gosti Usijanja, prof. dr Dragan Simeunović - stručnjak za terorizam i bezbednost i Dejan Radenković bivši pomoćnik načelnika UKP MUP-a Srbije.

Simeunović je podržao novonastale mere, te je situaciju uporedio sa knjigom o fascinaciji prema oružju.

- Na žalost je ova mera došla u pravom trenutku. Kažem na žalost jer je povodom tragičnog događaja usledilo otrežnjenje naroda. Mi smo tradicionalno naoružani, a realnu potrebu za tim oružjem nemamo. Cela stvar je da treba jačati državu, policiju i insititucije. Oružje je opasno. O ljubavi prema oružju je pisao i Vladimir Jovanović. Nadajmo se da će, posle ovih događaja, preovladati svest o svemu tome - započeo je Simeunović.

KNJIGA IZ 19. VEKA U KOJOJ JE JOVANOVIĆ POREDIO SRBIJU SA TADAŠNJOM AMERIKOM REKAVŠI DA TA DVA NARODA NAJVIŠE VOLE ORUŽJE! "Ljubav prema oružju" je knjiga srpskog književnika i publiciste Vladimira Jovanovića koja se bavi temom ljudske fascinacije oružjem. Jovanović je u svojoj knjizi istraživao psihologiju ljudi koji su privučeni oružjem i analizirao motive koji ih navode da ga vole. Autor je takođe uporedio Srbiju i Ameriku kao dve zemlje u kojima se, prema njegovom mišljenju, najviše voli oružje. Opisao je kako ljubav prema oružju može biti opasna i kako se može lako pretvoriti u opsesiju ili nasilje. foto: EPA/ MARTIN DIVISEK U knjizi se takođe raspravljalo o važnosti kontrole oružja i potrebi da se oružje koristi samo u odbrambene svrhe, kao i o tome kako može biti opasno kada se oružje koristi za osvetu ili napad. Ukratko, "Ljubav prema oružju" je zanimljivo i provokativno delo koje istražuje ljudsku opsednutost oružjem i pruža uvid u psihologiju ljudi koji ga vole. Jovanovićeva knjiga takođe ističe važnost kontrole oružja i upozorava na opasnosti koje oružje može doneti ukoliko se koristi neodgovorno.

Potom se Simeunović osvrnuo na dečaka iz osnovne škole i rekao da je to urođena agresivnost ljudskog bića:

- Ako pogledamo ubicu iz osnovne škole, onda vidimo faktore koji se ne mogu lako otkloniti. To je urođena agresivnost ljudskog bića. Svako je agresivan i u stanju da ubije, međutim to olako savladamo na razne načine, putem morala, strah od kazne, a nekada je to bilo i religijom. Ljubav je nešto što nam nedostaje, umesto što ga gajimo ka oružju, bolje da to činimo prema ljudima. Svaka ljubav, pa i ona prema oružju se uči u porodici.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Radenković je demantovao tvrdnje da je Srbija najnaoružanija država po sagledavanju individualnog građana.

- Pojavila se tvrdnja da je naša država jedna od najnaoružanijih što se tiče pojedinaca u Evropi. Međutim, smatram da to nije tako, pogotovo jer ti podaci nisu zvanični. Ne možemo čak ni tim brojakama da ustanovimo da svaki deseti čovek ima oružje kod kuće, jer postoje lovci i sportsko streljaštvo, oni mogu imati i po nekoliko oružja, stoga sam broj nije relevantan. Ima tradicija da ko god odlazi u penziju iz vojske ili policije, da dobije oružije koje je dužio za vreme službe - rekao je Radenković.

Simeunović je rekao da ne može dete biti okarakterisano kao dobro samo jer je odlično u školi, ali nije imao ni reči hvale za porodicu deteta, jer nije iz kuće doneo ljubav.

01:17 RODITELJI SU PRAVILI KARIJERE, DETE NE ZNA ŠTA JE LJUBAV! Stručnjaci nemaju dilemu: On je izašao iz porodice i počinio ubistvo!

- Morali bismo da decu učimo ljubavi, bio sam zgranut pričama da dete potiče iz dobre i zdrave porodice, kako je to dobra porodica ukoliko dete nije naučilo ljubav. On je izašao iz te porodice i počinio zlodelo bez znanja šta je ljubav jer su očigledno roditelji pravili svoje karijere. Kako uopšte mere da je on bio dobro dete, po tome što je bio odličan? To nije razlog da se neko dete okarakteriše kao dobro. Takođe i što se tiče onoga za autizam, ja to više neću nikada pominjati, žalim zbog toga, bio sam poveden mišljenjem naučnog autoriteta. Nama trebaju kompaktne porodice u kojima će se učiti ljubav - rekao je Simeunović, pa nastavio:

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs