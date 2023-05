STIŽE CIKLON KOJI SRBIJI DONOSI VREMENSKE NEPOGODE! Meteorolog Čubrilo najavio zahlađenje: Ovo je detaljna prognoza PO DANIMA

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je detaljnu prognozu za naredne dane i najavio ciklon koji će Srbiji doneti pljuskove, grmljavinu, grad i jak vetar.

"Danas malo do umereno oblačno i uglavnom suvo, samo je ponegde moguća pojava slabe kiše.

U sredu će se preko Alpa premestiti hladan front koji će u večernjim časovima usloviti razvijanje sekundarog ciklona nad severnom Italijom. Kao posledica toga od sredine dana na jugu, jugozapadu, zapadu,a krajem dana i nad središnjim delovim regiona jače naoblačenje uz kišu i moguću pojavu pljuskova. Duž Jadrana će jačati jugo, dok će u košavskom području jugoistočni vetar biti u pojačanju i posle podne će dostići snagu košave. Dnevni maksimum sličan današnjem", napisao je Čubrilo na Fejsbuku.

Štižu olujni vetar, pljuskovi i grmljavina

"U četvrtak će se preko regiona premeštati prvi od serije frontalnih poremećaja koji će se u sklopu sporo-pokretnog ciklona u jugozapadnoj visinskoj struji preko regiona premešatati daje na severoistok. Padavine će tokom dana zahavatiti ceo regiona, najkasnije njegov severoistok. U košavskom području jak, a na udare i olujan jugoistočni vetar. Biće i relltivno hladno za ovaj deo godine uz maksimume koji će se uglavnom kretati od +10 do +14 stepeni Celzijusa, a na istoku Srbije samo oko +8 stepeni Celzijusa. Na jugu regiona do oko +18 stepeni Celzijusa", najavio je meteorolog.

Vreme nestabilno do kraja nedelje

"Od petka pa sve do kraja nedelje jak ciklon sa centra nad središnjim Jadranom će u jugozapadnoj vazdušnoj struji slati nestabilan i vlažan vazduh. Preovlađivaće promenljivo oblačno i vrlo nestabilno uz čestu pojavu kiše i grmljavinskih pljuskova, a kako će za vikend i malo otopliti porast energije u atmosferi će omogućiti i pojavu snažnih grmljavinskih pljuskova kao i lokalnih nepogoda sa velikom količinom kiše, olujnim vetrom i pojavom tuče/grada. U košavskom području će u petak jugoistočni vetar malo oslabiti, ali će zatim ponovo pojačati i u nedeljubi mogao imati udare i do oko 20m/s. Za vikend maksimumi od +14 do +22, a na istoku Srbije oko +12 stepeni Celzijusa", navodi Čubrilo.

Očekuje se umereno zahlađenje

"Početkom sledeće nedelje ciklon će polako slabiti i odmicati preko Jadrana dalje na istok te će se od utorak naš region naći u hladnom sektoru ovog sistema.

U ponedeljak umereno toplo ali vrlo nestabilno, dok se u utorak uz kišu i pljuskove očekuje umereno zahlađenje. U ponedeljak će košava oslabiti i prestati i okrenuti na severozapadni vetar. Duž Jadrana sve do ponedeljka jugo, koji bi u nedelju na otvorenom moru mogao biti olujan.

Oko 16 maja maksimumi od +14 do +19 stepeni Celzijusa što je i dalje ispod proseka za taj deo godine.

Proračun akumulirane količine padavina operativnog ECMWF-a daje jako visoke padavinske totale koji bi nad velikom delom regiona prelazili 65 mm taloga, na jugu i zapadu i preko 100 mm taloga, dok bi manje kiše bilo samo nad delovima središnje i jugoistočne Srbije, oko 20 mm taloga. Ansamble niz istog modela je umereniji ali i on za narednih nedelju dana simulira visoke totale koji bi se često kretali oko 50 mm taloga te je moguće da u narednih nedelju dana veliki deo regiona akumulira i preko 80% prosečne sume padavina za maj. Sa tako visokim akumulacijama bi moglo biti problema sa pojavom bujičnih tokova, pre svega u zoni jakih pljuskova, ali detaljnija analiza će biti moguća sutra kada proračuni akumulacije budu još pouzdaniji.

Neko jače otopljenje uz stabilizaciju atmosfere za sada nije izvesno", napisao je Čubrilo.

