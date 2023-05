OČEKUJU SE OLUJNI UDARI KOŠAVE! U ovim delovima Srbije moguća kiša: Danas do 20 stepeni, a ovako će biti za vikend

Iznad većeg dela Srbije danas se očekuje umereno do potpuno oblačno i vetrovito vreme, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro i pre podne na jugu i istoku se ponegde očekuje kiša, a na severozapadu Srbije pretežno sunčano vreme. Od popodneva se na jugu i zapadu zemlje očekuju kiša i lokalni pljuskovi, uz mogućnost grmljavine.

U toku noći ka četvrtku u većem delu Srbije očekuje se kiša, ponegde i pljuskovi. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura biće od šest do 11 stepeni Celzijusa, najviša od 14 do 20 stepeni.

U Beogradu se danas očekuje promenljivo oblačno i vetrovito vreme s više sunčanih sati u toku jutra i prepodneva. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura oko devet stepeni, a najviša dnevna oko 19.

RHMZ najavio košavu i česte padavine

Tokom jutra na jugu i jugoistoku zemlјe oblačno mestimično sa slabom kišom. Na jugu Banata duvaće jaka košava, povremeno sa olujnim udarima.

"Do utorka u košavskom području vetrovito. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, povremeno sa udarima olujne jačine, naročito na jugu Banata i u donjem Podunavlјu. Najjači udari očekuju se u četvrtak i petak, u subotu će doći do kratkotrajnog slablјenja, a u nedelјu do ponovnog pojačanja jugoistočnog vetra. U drugoj polovini ove i u prvoj polovini sledeće sedmice (od 11. do 17. maja) na području Srbije česta pojava kiše, a lokalno se očekuju i kratkotrajni plјuskovi s grmlјavinom", najavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U Banatu, Pomoravlju i jugozapadnoj Srbiji na snazi je žuti meteo alarm. Ovo upozorenje upaljeno je zbog jakog vetra u Banatu i Pomoravlju, dok jugozapadnoj Srbiji preti grmljavina.

Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno.

" Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ.

