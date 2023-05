"MUP NIJE SLAO DOPIS NITI OD ŠKOLA TRAŽIO IKAKVE SPISKOVE DECE" Sekretar Brkić uz izvinjenje za propust: Policija na to nema pravo

BEOGRAD - Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Željko Brkić izjavio je danas da MUP nije slao dopis i tražio od škola spiskove dece, već su to uradile dve policijske uprave, ali da policija nema pravo da prikuplja takve podatke i da se izvinjava zbog propusta koji je načinjen iz dobre namere.

Brkić je za N1 rekao da nikakav nalog slične vrste nije došao od MUP, ali da se iz teksta može videti da je dopis motivisan dobrim namerama, ali da MUP nema ovlašćenje za tako nešto.

Kako je rekao, dopis je uputila Policijska uprava u Užicu i u Kikindi, ali da taj nalog nisu dobili iz MUP.

"Načinjen je nesmotren potez. Traženo je da se dostave određeni podaci za koje MUP nema ovlašćenje da pribavlja. Ja želim da se izvinim svima zbog dopisa i da poručim da niko nema obaveze da odgovara na taj dopis", rekao je Brkić.

On je naveo da su građani policiji za dva dana predali oko 3.000 komada vatrenog oružja, oko 125.000 komada municije i oko 150 bombi, saopštio je MUP.

"Imali smo mnogo više predatih komada nego u prethodne tri kampanje", rekao je Brkić i dodao da se samo može apelovati na svest pojedinca posle dva tragična događaja da predaju nelegalno oružje, ali da nema pouzdanih podataka koliko takvog oružja ima.

Brkić je istakao da će posle 8. juna, kada je rok za predaju nelegalnog oružja bez sankcija, kazne biti povećane i to za držanje oružje za koje se može dobiti dozvola do osam godina zatvora, za automatsko oružje za koje se ne može dobiti dozvola do 12 godina i za oružje velike razorne moći do 15 godina.

Istakao je da će se u narednih šest meseci izvšiti provera onih koji legalno poseduju oružje.

Kurir.rs