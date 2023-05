"TUŽNA SAM, BRINEM DA SE TO NE DESI U MOJOJ ŠKOLI, A BRINE ME I ČLAN PORODICE": Devojčica pisala sastav o masakru, OVO BOLI

Od masakra u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” prošlo je osam dana, a u mnogim školama fokus nije na nastavi, već radu sa decom u prevazilaženju trauma koje deca imaju.

Neka đaci se boje da se ista stvar ne dogodi u školama, a od toga strahuju i oni najmlađi. Tako je jedna žena na Tviteru objavila pismeni zadatak svog deteta koje ima samo devet godina. Dete je dobilo zadatak "Moje misli, brige i osećanja ovih dana". Dete je napisalo šta je imalo, a kako majka kaže, pre toga su dosta pričale, plakale, i njena škola nije ni blizu Vračara.

foto: Printscreen

- Ja se ovih dana osećam nekad srećno, nekad tužno, sve u svemu veoma sam promenljivog raspoloženja a evo i zašto. Od kada se desila tragedija u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ja se brinem da se to ne desi u mojoj školi. Pored toga brine me i jedan član moje porodice, a to je moja baka. Ona ima već 69 godina i ja se plašim za njen život zato što je ona jedina živa od moje starije porodice. Sve u svemu nadam se da ću biti srećnija. Pored svih strahova ja izlazim napolje sa drugaricama i vreme nam toliko brzo prođe. Takođe kada sam u kući ja igram razne igre - napisalo je dete.

Danas je moje dete ( 9 god) imalo u školi sastav " Moje misli,brige i osećanja ovih dana".Napominjem da smo mnogo pričale,zajedno plakale i danas joj je prvi dan u školi. Njena škola nije ni blizu Vračara. Elem: pic.twitter.com/EVLlRUppYD — Da bih opet otisla moram opet da dodjem (@DoslaPosla) May 10, 2023

Komentari su se nizali ispod ove objave:

- Ljubav mala. Prevazići će ona to, ali mi je mnogo žao dece…

- Ma deca su čudo, mali veliki ljudi,samo da ih mi ne zbunjujemo.

- Ništa pametnije nisam pročitala ovih dana. Deca svima nama sada daju lekcije.

- Predivno mi je kad vidim kako današnja deca prepoznaju i pričaju o svojim osećanjima. Žao mi je što sa 9 godina mora ovoliko da brine. Sigurna sam da joj pomažeš da prebrodi svoj strah.

- Imate dete sa razvijenom empatijom. Najbitnije je postignuto!

Kurir.rs

Bonus video

01:13 OSLUŠKUJTE STANJA I POTREBE SVOG DETETA