"HRVATSKI MODEL BI POBOLJŠAO KVALITET ŽIVOTA PENZIONERA U SRBIJI!" Šantić otkrila prednosti ovog koncepta: Praznina bi nestala

U Srbiji se ponovo pokrenula inicijativa za primenjivanje hrvatskog modela, koji podrazumeva da nakon smrti penzionera, njegov partner nastavlja da prima svoju penziju, ali sa uvećanjem za trećinu primanja preminulog bračnog druga.

O ovom modelu se već duže vreme diskutuje, a predsednik Udruženja penzionera Stari grad, prof. dr Snežana Nena Šantić, smatra da bi on bio veoma koristan za srpske penzionere.

Prema njenim rečima, penzije u Srbiji nisu velike, a većina penzionera se suočava sa teškoćama u svakodnevnom životu. Kada jedan od supružnika premine, ostaje praznina u kućnom budžetu, a često se izdržava i članove porodice, unučiće i praunučiće. Stoga bi primena hrvatskog modela mogla da poboljša kvalitet života srpskih penzionera.

- Dugo već pričamo o ovom modelu. Trenutno dvoje supružnika rade i uplaćuju u PIO fond. Kada jedno premine zadržavate svoju penziju ili se odreknete od svoje penzije i uzimate 70% od supružnikove. Tako da sve što smo radili možete da zaboravite, sve što smo ulagali u PIO fond anulirano je odnosno jedna penzija više ne važi. Znate kako to izgleda u belom svetu? Skoro sam pričala sa našom ženom koja živi u Nemačkoj. Ona tamo zadržava svoju penziju i nasleđuje od supruga 30%. To je zaista pravedno. EU je sve to preračunala. Imate tamo privatna osiguranja penziona, imate državna, Švedska ima taj treći stub gde je dovoljno da ste državljanin Švedske da dobijete penziju. Ne morate da radite, već je dovoljno da ste državljanin kada napunite 65 godina i dobijete državnu penziju - rekla je Šantić i dodala:

- Zašto nama treba taj model? Penzije nisu velike i jako se teško živi u Srbiji od penzija. Samo 50 ljudi u Srbiji ima one najveće penzije. Kada premine jedan od supružnika ostane ta praznina i nemamo odakle da plaćamo troškove. Svako povećanje i svaka jednokratna pomoć od države, odma se vraća državi, porez i komunalije. A znaju svi da ne živimo samo mi od te penzije. Izdržavamo i članove porodice, unučiće i praunučiće. To je decenijama u nazad tako.

Kurir.rs