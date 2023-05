JOŠ 109 SEOSKIH KUĆA JE DOBILO NOVE STANARE, SVAKI TREĆI VLASNIK SELI SE IZ GRADA U SELO! Ovaj deo Srbije prednjači (FOTO)

- Čak trećina budućih vlasnika, promeniće gradsko prebivalište za seosko! Posebno raduje činjenica da je među njima 96 devojčica i dečaka -izjavio je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu, a navodi se u saopštenju tog ministarstva. On je dodao da prednjači sever, selo Mol u opštini Ada sa 8 kuća, a ne posustaje ni jug, selo Željuša u Dimitrovgradu sa još tri kuće.

- Tako da se ukupan broj praznih seoskih kuća koje su dobile nove stanare povećao na 1740 - rekao je Krkobabić.

Prva sednica Komisije za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u 2023. godini, na kojoj je još 109 kuća dobilo nove stanare, održana je u Palati Srbija.

Predsednik komisije za ocenu i kontrolu realizacije projekta, rektor Beogradskog univerziteta prof.dr Vladan Đokić i zamenik predsednika komisije agroekonomista Milan Prostran izjavili su da je novoodobrenim zahtevima, u selima širom Srbije, krov nad glavom obezbeđen za još 155 ljudi i 96 dece.

Među dobitnicima je 46 parova, 18 samohranih roditelja i 45 samostalnih vlasnika, uglavnom poljoprivrednika i poljoprivrednica.

Opština koja je za sada ovogodišnji rekorder po ukupnim broju dodeljenih kuća na svojoj teritoriji je Kanjiža u kojoj će se rasporediti 17 novih vlasnika kuća. Selo koje je na ovoj dodeli pobednik po broju odobrenih zahteva je Mol, u Opštini Ada, gde će se skućiti osam porodica.

Najjeftinija nekretnina ovog puta staje 443.156 dinara, ima 65 kvadrata, biće u vlasništvu jedne mlade poljoprivrednice, a nalazi se u Željuši u Dimitrovgradu - selu koje je postalo svojevrstan simbol ovog Programa Ministartsva za brigu o selu. Nakon što je do sada tamo već useljeno sedam kuća, od čega pet u istoj ulici, probudio se i oživeo nekada pust kraj, pa se umesto tišine prolamaju dečija graja i smeh. Na današnjoj komisiji odobreno je još tri zahteva u ovom selu na jugu Srbije.

Od kako su 2021. godine počeli javni konkursi za dodelu sredstava mladima za kupovinu kuća sa okućnicom, izdvojilo se i Bačko Petrovo Selo, gde je do sada useljeno 55 kuća. Uskoro će dobiti nove komšije u još šest kuća.

Najveću seosku kuću ovoga puta, površine je 293 kvadrata, kupila je porodica u Srpskoj Crnji, Opštine Nova Crnja.

Jedan od najmlađih dobitnika, devetnaestogodišnji mladi poljoprivrednik ima velike ambicije - raspolagaće kućom i najprostranijom okućnicom od čak 1,7 hektara u selu Mehovine u Vladimircima, plaćenoj 1.162.419 dinara.

Najskuplje kuće od 1,2 miliona dinara, što je maksimalna suma koja se odobrava, biće domovi porodicama u selima Kanjiže, Bača, Ade kao i Lučana i Trstenika.

Kao i prethodne dve godine, ovim programom predviđena je dodela bespovratnih sredstava mladim bračnim i vanbračnim parovima, samohranom roditelju i pojedincu do 45 godina života za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, koja može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

Za ove namene u budžetu Republike Srbije ove, 2023. godine, predviđeno je ukupno 500 miliona dinara, a po jednoj kući dozvoljen je iznos do 1,2 miliona dinara. Interesovanje je ogromno, prijave svakodnevno stižu, sredstva se dodeljuju po redosledu pristiglih prijava do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2023. godine.

