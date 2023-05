DR MARIJA PRIHVATILA RANJENE IZ OBA MASAKRA! Kolega panično traži sina, upucan je! Sutradan drugi kolega dovozi upucanog sestrića!

Otvaram vrata reanimacije i vidim unezverenog kolegu, kog pitam: "Šta radiš ovde?" Kaže: "Tražim moje dete!" Taj strah u pogledu, to trčanje po Urgentnom. Pala sam skroz. A dečak upucan i u grudi, vrat... Prođe sreda, dođe četvrtak veče - novi užas. Upucani iz Mladenovca. Na vratima naš Miloš, anestetičar iz Mladenovca, jednom rukom drži stomak devojke, da ne iskrvari, drugom gura upucanog sestrića. Užasu nema kraja, priča za Kurir anesteziolog asist. dr Marija Milenković, šef ambulante reanimacije na prijemnom Urgentnog centra UKC Srbije, koja je bila na dužnosti i kad su stizali ranjeni iz masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar" i oni iz masakra u okolini Mladenovca.

Te srede, 3. maja, nije bilo uobičajene gužve u Urgentnom jer sredom je dežurna VMA.

- Ali kao da se slutila neka nesreća. Specijalizantima smo objašnjavali kako raditi kad je puno povređenih, kad dve ruke mnogo znače. Bukvalno smo im sve to objasnili i stiže poziv da dolaze deca povređena vatrenim oružjem. Stiže i prvi sanitet. Izašla sam, devojčica i dečak. Svesni oboje. Stiže i najteže povređeni dečak, upucan i u vrat, grudni koš... Gleda, pokušava nešto da kaže. Sav bled, dosta gubi krv. Odmah mora intubiranje, respirator. Hitno u operacionu salu. Otvaram vrata reanimacije i vidim dragog kolegu, unezverenog. Pitam: "Šta radiš ovde?" Kaže: "Tražim sina!" Taj strah u pogledu, to trčanje po Urgentnom, da vidi da li je taj dečak, inače dovezen kao N.N. lice, njegov sin. Pala sam skroz. Mogu da pretrpim svašta, svačega sa se nagledala. Ali ovo... Čim je otrčao, pozvala sam koleginicu koja s njim radi na klinici da dođe, da mu se nađe. Našao je sina u sali! Rasplakala sam se kad su mi to rekli - kaže dr Milenković i dodaje:

DOKTORKA, DA LI ĆU MOĆI DA VOZIM? Među ranjenima u okolini Mladenovca je, veli dr Milenković, i čovek srednjih godina, vozač kamiona: - Pitao je prvo za brata, koji je takođe upucan. Srećom, brat je lakše povređen i već je otpušten kući. Kaže da je farbao ogradu kad je stao auto ispred kuće i neko iz njega zapucao. Pitao me je potom: "Doktorka, da li ću moći da vozim kamion?"

- S tim čovekom sam provela dane i noći lečeći obolele od kovida, još u onom prvom naletu. Sećam se i našeg prvog pacijenta - mladog stolara. Koliko mi je samo puta kolega rekao: "Ajde, Marija intubiraj pacijenta!" A sad smo mi intubirali njegovo dete. Pričali su mi posle kako je bilo strašno kad je u sali prepoznao sina.

Niko nije bio tu imun na tugu i bol. Ali, ipak, svi su dali najbolje, najviše od sebe. Kao i uvek.

- Ta deca su bila ukočena od straha, šoka. U svom trčanju da ih zbrineš, našli smo i momenat da ih pomazimo, da im uzmemo ruku: "Biće sve u redu. Doći će i mama i tata..." Pribrani dečak pita: "Brinem za drugare. Kako su?" "Biće sve u redu", ponavljali smo - seća se dr Milenković.

Nije bilo pitanje da li će svi ti lekari, sestre, tehničari... kući. Svi su ostali dok sve ne završe. A sutradan po podne dr Milenković je po rasporedu bila dežurna. Odlazi u tzv. šok B.

- Obilazim povređenu decu i njihovu nastavnicu. Izuzetno je ćutljiva. Ali su dečak, devojčica i ona znatno bolje. Kolegin sin teško, ispostaviće se da je i kičma povređena. Pred ponoć stiže informacija da je bila pucnjava u Mladenovcu. Iako je dežurstvo, svi timovi su se odmah stvorili tu - kaže dr Milenković.

U tom momentu nije bila svesna šta ih još čeka.

- Prvo stiže devojčica od 17 godina. Svesna, s povredom glave. Rekla nam je i kako se zove i sve podatke. Jauče, bolovi su užasni. Ni sama ne znam koliko smo joj morfijuma dali. Nakon dva-tri minuta pojavljuje se naš anestetičar Miloš. Jednom rukom drži stomak povređene devojke, drugom gura ranjenog momka s našim transporterima. Kaže: "Ovo je moj sestrić, uzmite ga. On diše, upucan je u nogu..." I ne pušta devojku. Vičemo: "Miloše, pusti!" "Ne! Ne mogu mnogo krvari." Odmah su je odveli u operacionu salu. U liftu je pitala dr Zlatka Perišića: "Da li ću da umrem?"

Mladića su odmah zbrinuli, bio je bled, gubi je krv... A pacijenti su samo stizali. Devojčici razorena šaka. Vodi je dr Milenković na dijagnostiku. Kod nje je bilo pitanje šta prvo operisati i rešavati.

KOLEGE NA PONOS Dr Milenković ističe da je ponosna što radi sa svim ovim ljudima: doktori Ivan Stoimirov, Ksenija Petrović, Tijana Todorčević, Isidora Jovanović, Adi Hadžibegović, Žaneta Terziski, Miodrag Milenović, Svetlana Srećković, Jelena Lazarević, Slađana Kodžić, Marija Rajković, dr Vračević ... , kao i svi specijalizanti. Tu su anestetičari Olja Kozanić, Siniša Denda, Bojana Perović, Zlata Smajić, Renata Čikeš, Jelena Sekulić, Nebojša Tešić, Snežana Stanković, Olja Marijanović, Ognjen Palić, Saša Nekić... Ponosna je i što su zbrinuli povređene i što se sav ostali posao u UC odvijao normalno. - Svi timovi su odmah bili tu i u sredu i u četvrtak. I organizovan je rad najnormalnije za sve ostale kritično i teško obolele kojih je bilo više od 20 u jedinicama intenzivnog lečenja. I to zahvaljujući šefici anesteziološke ekipe koja je brinula o svemu. Sve je bilo kao sat. I sve službe su radile odlično, kao i one za transfuziju, pomogle su kolege iz drugih ambulanti, kao i naši transporteri koji nas u svim teškim situacijama prate - ističe dr Milenković.

- Ima najlepše plave oči koje sam dosad videla. Neizmerno hrabra. Nijednu suzu nije pustila - kaže dr Milenković, pa ističe:

- Mnoge kolege su same došle od kuće. Taj momenat kad sam pogledala moju anestetičarku Olju, na sve što sam pitala, njen odgovor je bio: "Rešeno, urađeno, uzeli analize..."

Osam je ranjenih stiglo (deveti sutradan). Šest operacionih sala radilo je u isto vreme. Kad su videli da ne stižu više ranjeni, vratila se u intenzivnu da prihvata izašle iz sale.

- Kad je napolju krenulo da sviće, nekako mi je bilo lakše. Svi koji su stigli onako teško povređeni su živi. Al' onda staneš na dno šoka i gledaš od početka. Sin kolege i u nizu ti mladi ljudi. I opet ti nije dobro - veli doktorka.

Sledeće dežurstvo palo joj je u subotu. Ponovo šok B. Nastavnica i dvoje njenih đaka bili su vidno bolje. Premešteni zajedno u sobu.

- U intenzivnoj je iz škole ostao samo sin našeg kolege. Već je bio budan. I dalje u teškom stanju. Komunicirali samo očima. Tražio je sigurnost u pogledu. Po našoj užurbanosti vidi i da se dodatno nešto dešava. Objašnjenje traži u našim pogledima. Pomilujemo ga po glavi: "Sve će biti u redu." Neverovatno hrabro dete. Jako pametan dečak. Strpljiv. Pokušava da ispuni sve što smo od njega tražili.

Potom je išla dalje - u nizu deca iz Mladenovca.

- Devojčici s najlepšim plavim očima je amputirana šaka. Samo je govorila: "Sve će biti u redu", ali i pitala: "Kako su ostali". Sva ta deca ranjena u tom haosu u ta dva dana su neverovatna. Ta se hrabrost retko viđa - priča doktorka.

MILUNKA SAVIĆ NAŠEG DOBA Dr Marija Milenković široj javnosti postala je poznata tokom pandemije kovida, kada je lečila brojne pacijente, najpre u Kliničkom centru, a potom i u KBC "Bežanijska kosa", gde je bila koordinatorka kovid bolnice. Kolege su je tokom borbe s kovidom prozvale i Milunkom Savić našeg doba.

Srbija više nije ista. Ništa i nigde više nije kao pre. I teško da će biti.

- Prošla sam svašta, od smrti do oživljavanja. Ali u Urgentnom ništa više nije isto. To što su svi naši ranjeni živi jeste velika nagrada. Ali u duši je praznina, tuga. Šta god da si uradio, kao da ništa nisi uradio. Kad se okreneš, svuda je samo tuga. Sve te uobičajene radnje koje preko dana radiš nemaju smisla. Sve radiš mehanički, ničemu se raduješ... - suze sad nije mogla da zadrži, sakrije...

