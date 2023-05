NAJMLAĐI ZAVISNIK U SPECIJALNOJ BOLNICI IMA 4 GODINE! Stručnjak za bezbednost dece: Kada ih pitamo ZAŠTO većina navodi OVAJ RAZLOG

"Daj mu telefon, samo da ne viče, neka je mirno", rečenica je koju sve češće čujemo kod većine mladih roditelja. Da li je upravo takav stav uzrok kasnije zavisnosti dece od interneta? Mnogi mladi beg od realnosti pronalaze upravo na internetu, a glavna nedoumica je kako prepoznati zavisnika.

Nažalost rasprostanjenu pojavu zavisnosti od interneta istraživala je Marija Opačić, novinarka Kurira.

- Kada ima previše tog sadržaja, pa je on prosto konzumirao ceo dan i nema tih efikasnih obaveza i efikasnosti, u stvari, u obavljanju drugih stvari koje su važne za jednog tinejdžera. Tako da, u tom nekom smislu kad postoje neka povlačenja, kada nema socijalnog druženja, kada nema tih nekih izlazaka, kada samo nevoljno dete ostaje samo u kući, prosto ne ide napolje, to je sve alarm - kaže Katarina Crnić, psihijatar.

Internet je postao sastavni deo svakodnevnog života većine ljudi. Iako ima prednosti, isto tako prekomerna upotreba može dovesti do ozbiljnih problema. - Treba ograničiti vreme koje dete može da provede na internetu. Naše analize pokazuju da deca sad već u toj dobi od 12 do 16 godina između dva i tri sata su svaki dan na mrežama najmanje. Dakle, to je prosek i sa tom roditeljskom kontrolom i uvođenjem odgovarajućih softvera na telefonima može se ograničiti i vreme. Dakle to vreme treba da bude što manje, dakle trebalo bi da bude manje od jednog sata dnevno - reako je Mihailo Jovanović, ministar za informisanje i telekomunikacije.

Deca bez interneta postaju uznemirena. Stručnjaci smatraju da je 4 do 6 časova dnevno simptom zavisnosti. Lečenje traje mesecima, a trenutno na odvikavanje u Specijalnu bolnicu za bolesti zavisnosti dolazi oko dvadesetak pacijenata. Najmlađi lečeni pacijent imao je čak četiri godine.

- Preko 90% dece koristi internet iz dosade. I na edukacijama kada ih pitamo, deca su voljna da razgovaraju. Kad ih pitamo šta biste drugo radili da nema interneta, jako dobre i korisne ideje daju, ali oni uvek kažu "nama je dosadno". Znači najviše iz dosade, samo 10% dece koristi u neke konstruktivne svrhe - rekla je Bojana Stanković, Fondacija za bezbednost dece na Internetu. Važno je da roditelji daju primer deci i da provode vreme sa njima, čak i na internetu i da se on kvalitetno koristi. Ipak, njegovu upotrebu treba ograničiti, a deci pokazati da postoje i drugi načini za kvalitetno provođenje vremena.

