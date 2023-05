OVAKO JE FINSKA REŠILA NASILJE U ŠKOLAMA! Psiholog Mihajlović o KIVA programu: Zadovoljni su i nastavnici i roditelji i deca

Kiva program protiv nasilja o kome se sve više govori, nakon masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar", jedan je od najboljih primera efektne preventive protiv vršnjačkog nasilja.

Program je razvijen na finskom Unoverzitetu Turku pre 15 godina, a finansiran je od strane Ministarstva obrazovanja i kulture.

Program ima nekoliko ciljeva,a zasnovan je na elementarnoj edukaciji i obuhvata sve kategorije predškolskog, školskog I srednjoškolskog uzrasta. U finskoj je smanjio vršnjačko nasilje za čak 40 odsto.

Ekipa Redakcije je kontaktirala kreatore Kiva programa- Kristinu Salmivali – profesorku psihologije i kreatorku Kiva programa sa Univerziteta Turku u Finskoj Finska i Sanu Herkamu – višeg naučnog saradnika tog finskog univerziteta.

Ove ekskluzivne intervjue uradio je novinar "Redakcije" Saša Dobrijević.

A Mađarska je jedna od zemalja koja primenjuje finski model za sprečavanje zlostavljanja u školama. Kako tamo funkcioniše KIVa metod, rekla je psiholog Dragica Mihajlović, koja živi i radi u Mađarskoj o primeni KIVa metoda u Madjarskoj.

Mađari su ispod evropskog proseka što se tiče nasilja u školama,

- Oni su ušli u ovaj projekat od 2015. godine, još uvek je pilot projekat, ali daje rezultate, a nasilje se smanjuje za 40 odsto. Nastavnici, roditelji i deca su zadovoljni. Deca igraju igrice, ne samo u školama, nego i kod kuče. Svi su povezani, a postigla se mnogo bolja komunikacija između nastavnika i deteta. To je efikasnost ovog trougla - kaže Mihajlović.

Postoji više načina da se nasilje obustavi i prepozna, putem ovog programa.

- Prva faza je da dežurni učenici i nastavnici primećuju nasilje. Drugi način je anonimno sanduče koje ide preko interneta. I treći način je da se deca koja su zlostavljana mogu da prijave, ili roditelji da se prijave obučenim osoba , za ovaj program. Ako je došlo do fizičkog nasilja, postoje sankcije i utvrđene kazne za to. Ako je došlo do verbalnog nasilja, prvo se razgovara sa žrtvom, pruža joj se osećaj poverenja, pa se poziva osoba koja je vršila nasilje, ali je jako bitno da se suočava, a da nasilnik u naredne dve nedelje ne ponavlja nasilje - rekla je Mihajlović.

