DOBAR ODZIV U AKCIJI PREDAJE NELEGALNOG ORUŽJA! Stručnjaci za Kurir TV rešili nedoumicu: ŠTA DA RADE LEGALNI VLASNICI NAORUŽANJA?

Posle dve tragedije u Srbiji u kojima je u dva dana ubijeno 17 osoba, uglavnom dece i mladih, država je najavila pooštravanje mera u oblasti oružja i organizovala akciju predaje nelegalnog oružja.

Kako je izjavio juče predsednik Aleksandar Vučić, u prva tri dana akcije predato je oko 8.500 komada oružja.

Kako su to, prema njihovim tvrdnjama, novim merama pogođeni legalni vlasnici i kako će uticati na lovački sport i privredu u oblasti prodaje oružja i prateće opreme govorili su u jutarnjem programu člana UO Nacionalne asocijacaje za oružje Srbije, lovca, psihologa i oficira u rezervnom sastavu vojske Slobodana Spasića i sociologa prof. dr Iliju Kajtez.

Spasić je započeo razgovor izjavom da je polovina predatog oružja u legalnom posedu.

- Ovo je vrlo značajna tema. Svi članovi asocijacije i Asocijacija apsolutno podržavaju ove akcije koje imaju za cilj kontrolu nelegalnog oružja. Govorimo o dve vrste nelegalnog oružja.

Tu je reč o oružju koje ne možete imati u legalnom posedu, to su automatske puške, minskoeksplozivnim sredstvima i ne mogu se koristiti za sportsko streljaštvo, lov, itd. osim ako nije deo institucije muzeja... Šta će vama protivavionska odbrana i topovi? Nema potrebe za tim. Najveći uspeh je da se najveći broj predatog oružja odnosi na ono koje ne možete imati u legalnom vlasništvu. Sada, kada se priča o pojačavanju mera, utvrđene su strože kontrole, a lekar je taj koji obavlja lekarski pregled, tu je tim lekara, koji ima ovlašćenje da proverava sve od psihologije do fizičke mogućnosti da rukujete oružjem, kao i bezbednosne policijske provere i čuvanje, odnosno način čuvanja oružja. Mi smo sve naše članove pozvali da predaju oružje koje je nasleđeno, ili ga imaju u nelegalnom vlasništvu - kaže Spasić.

Profesor Kajtez primećuje da je odziv na predaju odličan.

- Ovde je važno da je odziv odličan. Neki ljudi koji su vlasnici legalnog oružja razmišljaju na sledeći način: sticajem okolnosti neko od njegove dece i unuka, može doći do tog oružja i onda nema nazad i nema kajanja. Drugi momenat je, ako neko obije stan i uzme to oružje, taj čovek opet ima neku vrstu griže savesti. Znači, oni koji obijaju njima nije problem da nađu način da otvore sef. Ljudi veruju vlasti i predsedniku Vučiću. Ova masovna odazivanja su dobar pokazatelj da se smanjuje opasnost od nezakonitog kriminala. To je važno. Posle ove predaje oružja, mi ćemo biti bezbedniji u upotrebi i zloupotrebi oružja - kazao je Kajtez.

