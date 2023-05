METEOROLOG SOVILJ REKAO NEŠTO ŠTO NE ŽELITE DA ČUJETE: Meteoalarm u Srbiji ne gasi se do daljeg, posle košave stižu nam NOVE MUKE

Navikli smo da nam maj bude topao, sunčan, bez naglih promena vremena- pravi prolećni mesec. Međutim, otkako je maj kalendarski i stigao, ne prestajemo da se čudimo i pitamo - šta se događa?

Prvo smo imali red sunca, pa red kišnih dana, a sada je na red došla i košava. Više ne znamo kako da se obučemo, a najmanje znamo koliko će košavska situacija uzrokovana ciklonom u Sredozemlju, trajati.

Meteorolog Slobodan Sovilj gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je razrešio ovu polemiku i otkrio kakvo nas vreme očekuje do kraja maja.

Prema njegovim rečima, košava može duvati u bilo kom mesecu u toku godine, a situacija ovih dana je uzrokovana ciklonom u Sredozemlju.

- Košava može duvati u bilo kom mesecu u toku godine. Najveća učestalost pojave košava je u periodu od oktobra do decembra i zatim u februaru i martu. Dakle, u ovom hladnijem delu godine. Međutim, nije retka situacija da i u maju i junu, odnosno letnjim periodima, bude nekoliko dana sa košavom koja duva i ovih dana - rekao je meteorolog.

foto: Kurir Televizija

Međutim, meteorolog Sovilj je istakao da nema pravila kada se košava može očekivati, ali dobra vest je da će od danas vetar malo oslabiti.

- Košava duva sve do onog trenutka do kada se održava taj sistem niskog pritiska u Sredozemlju i sistem visokog pritiska u našim krajevima. Dakle, ona može duvati i 31. dan. Najdugovečnija košava je duvala od 11. oktobra do 10. novembra 1953. godine u kontinuitetu. Tako da pravila u vezi sa tim nema, ali dobra vest je da će od danas vetar malo oslabiti. Međutim, drugog dana vikenda možemo očekivati pojačavanje košave pa će on duvati sličnim intezitetom kao juče. Dakle, u Beogradu do 60 km/h, a na jugu Banata između 90 i 100 km/h. Tako da naše meteorološko upozorenje na košavu ostaje na snazi. Nešto će povoljnija situacija biti sledeće nedelje kada je vetar u pitanju iako će u prvoj polovini sedmice duvati jugoistočni vetar. Nešto malo manje snage nego što je duvalo juče i prekjuče, a severac počinje da duva tek tamo od četvrtka naredne sedmice - istakao je meteorolog.

foto: Zorana Jevtić

Što se tiče temperature, Sovilj navodi da nemamo naznake dugoročne stabilizacije vremena. Promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše, čak i pljuskova sa grmljavinom koja će lokalno biti intezivniji, nastavlja se i dalje.

- Mi nemamo neke naznake dugoročne stabilizacije vremena. Ovo promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše, čak i pljuskova sa grmljavinom koja će lokalno biti intezivniji, produžavaju se i dalje. Jedino u poslednjoj dekadi maja maksimalne temperature dostići će od 24 do 25 stepeni, dakle, bilo bi malo toplije. Ali savet je svima da u narednim danima prate najave i upozorenja RHMZ Srbije - rekao je meteorolog i dodao:

01:32 LOŠE VESTI! POZNATI METEOROLOG OTKRIO DO KADA ĆE TRAJATI PLJUSKOVI I VETROVI: Ovakav maj nismo videli u poslednjih 30 godina

- Biće i pojave lokalno obilnijih pljuskova. Mi ćemo već u nedelju izdati upozorenje za severozapadni deo Srbije. A i upozorenje za ponedeljak i utorak za krajeve koji se nalaze u centralnoj i južnoj Srbiji, padavina na količinu od 20 do 40 litara po kvadratnom metru za 24 sata. U svakom slučaju promenljivo vreme sa čestom kišom se nastavlja i dalje. Biće bar malo toplije u drugom delu meseca, ali u svakom slučaju kako sada izgleda temperatura će biti malo ispod proseka za prethodnih 20 do 30 godina.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs