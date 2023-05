Na konferenciji za novinare u toku evrovizije desio se skandal. Predstavnice Albanije koje su rodom iz Peći izjavile su da su Kosovo i Albanija kao brat i sestra i da imaju majku koja je Velika Albanija.

U emisiji Puls Srbije voditelj Ivan Gajić zamolio je svoje goste Saša Nikolića Šarana, Gorana Čomora i Ljiljanu Jevremović da prokomentarišu ovu skandaloznu izjavu.

Prva je govorila Ljiljana Jevremović koja je rodom sa Kosova i Metohije i ispričala strašnu priču iz svog detinjstva koje je provela u južnoj srpskoj pokrajni.

- Rođena sam u Kosovskoj Mitrovici. Živela sam prvih 12 godina tamo i uvek je bilo netrpeljivosti između dve nacije. Spavala sam tako što bih mojoj mlađoj sestri stavila ruku preko grla. Mogla sam na taj način i da je zadavim, ali to tada nisam znala. To sam radila za slučaj da Albanci upadnu u stan i da ne zakolju nju nego mene. To su za mene tada bili najnormalnije misli jer sam htela da zaštitim sestru - rekla je Jevremović i dodala:

- Ja tada nisam znala da je to strah. Jednostavno sam tako odrastala. U svakom slučaju ja o toj temi Kosova ne mogu da pričam kratko i ne mogu bez emocija i ne mogu u emisiji zabavnog tipa.

02:29 DOK JE SPAVALA, DRŽALA SAM SESTRI RUKU NA GRLU DA JE NE BI ZAKLALI! Tekstopisac o traumatičnom detinjstvu na Kosovu i Metohiji

Na pitanje voditelja da li se u vreme kada je ona živela na Kosovu i Metohiji provlačila priča o Velikoj Albaniji Jevremović je odgovorila:

- Nismo mi imali neku bližu komunikaciju sa Albancima da bi oni nama to otkrili. Bila su odvojena odeljenja u školi: tri odeljenja sa decom srpske nacionalnosti i jedno sa decom albnaske nacionalnosti. Kasnije se to menjalo u korist Albanaca. U školi smo učili albanski pored engleskog. Neki problemi vuku korene iz davnina i ne mogu se tako lako srediti. Na tome treba raditi temeljno i studiozno. Srpkinje treba više da rađaju, a ja bih rekla da su Albanke dobile rat upravo rađanjem dece.

