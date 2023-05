"NISMO ZNALI ŠTA NAS ČEKA": Potresna ispovest medicinske sestre iz "Tiršove" NAKON MASAKRA! Jedan SUSRET ju je posebno pogodio

Medicinska sestra Dragana Vlajković sa odeljenja za plastičnu hirurgiju i opekotine u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj jedna je od heroja koji su zbrinjavali ranjenu decu nakon masakra u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

Ova hrabra sestra bila je u smeni kada se dogodila masovna pucnjava.

- Jedan od troje povređenih učenika bio je zbrinut na mom odeljenju. Trećeg maja došla sam na posao, radila sam na ambulanti plastične hirurgije, do devet sati otprilike sve je izgledalo normalno, onda smo dobili poziv da je bila pucnjava u školi, gde smo zaista svi odreagovali kao jedan i svi ti zakazani pregledi kojih zaista ima puno u toku prepodneva bili su otkazani - počela je Dragana.

Prema njenim rečima, cela ekipa bila je spremna za prijeme, ali isto tako ni malo svesni šta ih čeka.

- Nismo znali da li dolazi petoro, petnaestoro ili koliko dece, na kraju troje dece bilo je dovedeno kod nas. Sama ta činjenica da se pucnjava desila u osnovnoj školi, da to sutradan može da bude moje dete, strašno me je pogodila. Tog tragičnog dana sve ambulante Tiršove bile su otvorene, svi lekari i sestre spremno su čekali povređenje, ne znajući kakav će stepen povreda imati. Imala sam borbe u glavi, nismo znali šta se dešava, znali smo samo da je to velika tragedija, ali smo, što je najbitnije, svi bili kao jedan - priča ova heroina.

Nakon nekoliko dana od njihovog otpuštanja, Dragana se susrela sa dvojicom dečaka koji su bili ranjeni u masovnoj pucnjavi.

- Taj susret je zaista bio dosta emotivan, ali samo saznanje da su oni u redu me je jako razveselilo - istakla je ova sestra.

