OBOLELI OD RAKA IMAĆE ŽELJU DA SE LEČE I NADU DA ĆE IMATI POTOMSTVO! Čuveni ginekolog o zamrzavanju reproduktivnog materijala!

Oboleli od raka od sada o trošku države mogu da zamrzavaju jajne ćelije, odnosno spermatozoide ili embrione kako bi po završetku lečenja mogli da se ostvare kao roditelji. Ovu važnu vest saopštio je RFZO, a osnovno uslovi da bolest nije metastatka i da pacijentkinja, odnosno pacijent nemaju više od 40, odnosno 50 godina.

- Pravo da na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja zamrznu jajne ćelije, spermatozoide ili embrione pre početka lečenja od kancera imaju žene do 40 godina starosti i muškarci do 50 godina koji nemaju metastaze i mogu se lečiti hemioterapijom i to ukoliko već nemaju zamrznute reproduktivne ćelije i nemaju dete i ukoliko nemaju zamrznute embrione i nemaju dete u postojećoj zajednici - saopštio je RFZO i dodao da je ovim pacijentima, kao i obolelima od kancera koji su ranije o svom trošku zamrznuli reproduktivni materijal, omogućeno je pravo na vantelesnu oplodnju o trošku RFZO pod uslovima koji inače važe za VTO.

Ginekolog prof. dr Ana Mitrović Jovanović, načelnica Dnevne bolnice u GAK "Narodni front" kaže da je zadovoljna što je RFZO prepoznao da je zamrzavanje reproduktivnog materijala onkoloških pacijenata važno i da za to treba da snosi troškve.

- Ovo je još jedan od načina kako ćemo pacijente koji imaju ozbiljne, onkološke dijagnoze dati najpre želju da se leče od osnovne bolesti, ali i nadu da će po završetku tog lečenja moći da razmišljaju o potomstvu. Ova odluka RFZO je višestruko korisna i za lečenje bolesti i za davanje nade tamo gde postoje opravdani uslovi očuvanje plodnosti i reproduktivnog materijala - kaže za Kurir prof. Mitrović Jovanović i dodaje:

USLOVI ZA ONKOLOŠKE PACIJENTE - žene do 40 godina starosti pre početka lečenja karcinoma - muškarci do 50 godina - da nemaju metastaze i mogu se lečiti hemioterapijom - da nemaju već zamrznute reproduktivne ćelije i nemaju dete - da nemaju zamrznute embrione i nemaju dete u postojećoj zajednici

- Ceo tim je vrlo intenzivno radio na ovom, počev od lekara s Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Svi profesionalci uključeni u lečenje onkoloških pacijenata i lekari uključeni u lečenje neplodnosti ovim su dobili kvalitet više u svom radu, a nadamo se na zadovoljstvo naših pacijenata!

