OSTAVKE DIREKTORA NISU JEDINO REŠENJE ZA NASILJE U ŠKOLAMA: Evo šta treba da uradimo da vratimo poverenje u školu i prosvetu

Ostavke direktora vaspitno-obrazovnih ustanova nisu jedino rešenje za nasilje u školama, već radi rešavanja takvih problema roditelji i nastavnici treba da uče decu toleranciji, empatiji, solidarnosti i poštovanju, ocenili su sagovornici Kurira, reagujući na ostavke koje su dale direktorka beogradske OŠ "Drinka Pavlović" Nataša Vasić i direktorka predškolske ustanove u Odžacima.

Vasićeva je podnela ostavku iz ličnih razloga nakon što je voditeljka Milica Kon u javnosti pričala da njena ćerka trpi vršnjačko nasilje u OŠ "Drinka Pavlović", dok je direktorka vrtića u Odžacima povukla isti potez posle protesta roditelja nakon saznanja da je pedagoški asistent (26) polno uznemiravao dečaka u vrtiću.

Predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić smatra da ostavke direktora u školama nisu jedino rešenje sada kada treba da se potrudimo da se školi vrati vrednost i poverenje u nju.

- Kada društvo i roditelji čuju da je direktor dao ostavku, iako je to iz ličnih moralnih razloga, stiču utisak da nisu uradili posao kako treba. To nije dobro jer svi zajedno, počevši od roditelja, nastavnika i vaspitača, treba da se borimo protiv nasilja i da vratimo izgubljene vrednosti u školi i poštovanje prema nastavnicima. Prva stvar koja ukazuje na to da ih ne poštuju jeste da uopšte ne ustanu da ih pozdrave kada uđu učionicu, na hodniku ili napolju okreću glavu i podsmevaju se - navodi Antić i dodaje:

- U prevozu ne ustaju trudnici ili starijima, već trče da zauzmu mesta, prete da će roditelj doći u školu ako nastavnik ne da peticu... Zato treba raditi na vaspitanju, da se roditelji pozabave time, pa ako treba, i da se sami edukuju. Da se deca u školi na razrednim časovima uče empatiji, toleranciji, solidarnosti, jedinstvu, jer toga više nema.

Antić ističe i da smo mi sve te krugove vaspitanja propustili i došli do toga da čak i direktori sateraju nastavnika uza zid jer nije dao peticu.

- Kada se uspostavi red i vrati poštovanje, imaćemo i kvalitetnije znanje. Da bismo to imali, treba da primenjujemo trenutne disciplinske mere, pooštrimo kazne za roditelje, ukinemo korišćenje mobilnih telefona na času.

Generalni sekretar Sindikata obrazovanja Beograda Slobodan Brajković smatra da pojedini roditelji decu šalju u školu kako bi bila bezbedna dok su oni na poslu, u gradu, izlasku, te da problem rešavanja nasilja i nepoštovanja škole i prosvetnih radnika treba rešavati s roditeljima.

Savet roditelja OŠ "Drinka Pavlović" Podrška roditeljima i direktorki Savet roditelja OŠ "Drinka Pavlović" saopštio je da podržava sve roditelje koji se bore protiv nasilja, ali i da se nadaju da će direktorka Nataša Vasić, koja je podnela neopozivu ostavku, promeniti tu odluku: foto: Petar Aleksić - Istina je da je direktorka dala neopozivu ostavku iz ličnih razloga. Škola nastavlja da radi sve u skladu s pravilnicima. Savet roditelja podržava direktorku škole u nadi da će promeniti svoju odluku i apeluje na roditelje da smire strasti i puste školu da radi svoj posao. U skladu s dosadašnjom praksom zapisnik će stići u roditeljske grupe - navodi se u saopštenju.

- Nastavnici su ti koji vaspitavaju i obrazuju decu, ali ne mogu sve sami. Deca treba da imaju kućno vaspitanje i poštovanje, ali mnogi ga nemaju jer ih vaspitavaju ulica, društvene mreže i rijaliti program, odakle usvajaju sve ono najgore i primenjuju kao da je ispravno. Direktori su tu hijerarhijski iznad nastavnika i nadgledaju sve i zajedničkim snagama treba da rešavaju probleme.

