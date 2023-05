NAMA JE SRBIJA OBEĆANA ZEMLJA: Branka i Milan su se sa sinom (2) preselili iz Amerike u Beograd, a ovo je bio glavni RAZLOG

Iako se često susrećemo sa sudbinama ljudi iz Srbije koji su trbuhom za kruhom odlučili da se presele van granica naše zemlje, dešava se, istina retko, da čujemo i drugačije priče - da dvoje ljudi, rođeni u Americi odluče da se vrate u Srbiju i svoj život započnu u zemlji odakle su im roditelji.

Milan i Branka Sokolović, dvoje mladih obrazovanih ljudi koji su rođeni u Americi, odlučili su da ostave sve i dođu da žive u Beograd. Dakle, ne da se vrate, nego da se po prvi put, zajedno sa dvogodišnjim sinom, nasele u Srbiji, sa idejom da im to bude mesto gde će dočekati starost. Sama ideja krenula je pre par godina kada su jednog leta bili u poseti Beogradu. Atmosfera i tempo u Srbiji im se svidela, te su došli na ideju da se presele.

Sin ubrzao dolazak u Srbiju

U Beograd su došli 2018. godine, i za početak ostali godinu i po dana, kao neki vid generalne probe. Međutim zbog Milanovog posla morali su da se vrate za Majami, gde su živeli pre Srbije. U tom periodu dočekali su i svog sina.

Rođenje sina je možda najveći razlog zašto su se Sokolovići vratili u Srbiju. Kako kažu, planirali su to da svakako da urade u nekom trenutku, međutim, sin je definitivno stvar malo ubrzao.

"Jedan od važnih razloga za preseljenje je bezbednost našeg deteta. Smatrali smo da će ovde naše dete biti sigurnije. U Americi, naročito u Čikagu, kriminal cveta, a svakodnevno slušamo medijske izveštaje o nasilju u školama i u školskim dvorištima. Drugi razlog je budućnost našeg deteta, tačnije ono što danas decu uče u američkim školama, a što se nama nimalo ne dopada", kažu Milan i Branka Sokolović za Srbian News USA.

Srbija je za njih obećana zemlja

Kažu da se Američka kultura ne orijentiše toliko na decu, dok je u Srbiji sve predodređeno za zdravo ponašanje i odgajanje prema detetu.

"Ovde u parku ako dođe do svađe među decom, majka nekog deteta lako reši stvar, u Americi to nema, ako dođe do svađe, eto ga mali sa pištoljem", rekao je Milan, objasnivši kako se stvari preko okeana guraju pod tepih, a onda svakog dana izbije po neka tragedija.

Pre dva meseca, ova porodica se konačno preselila u Srbiju. Prvi utisci su top, mi smo prezadovoljni i presrećni, iskreno. Za neke stvari, Srbija je nama obećana zemlja. Imali smo i neke prijatelje odavde, tako da se družimo, a i poznajemo komšije, deca nam se igraju, sve je lakše", objasnili su oni, pa dodali da niko u Srbiji, najjpre komšije nisu začuđeni njihovom odlukom.

"Mi smo sada Beograđani" Branki je majka iz sela kod Zrenjanina u Srbiji, a otac iz Prnjavora u Republici Srpskoj. Dok je Milanu majka iz Šapca, a otac iz Beograda. "A mi smo sada Beograđani", zaključio je ovaj par, koji planira uskoro da obiđe i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, što turistički, što zbog poseta familiji.

Objašnjavaju da ljudi ovde sa njima dele mišljenje da je Srbija ta zemlja gde naš narod može naći idealan život ako zarađuje lepo.

"Ovde ako zarađujete dobro, recimo 3,4 hilajde evra, nema bolje zemlje za život. A u Americi, 80, 90 hiljada dolara ne čini vam ništa. Stanovi, namirnice i sve ostalo je nemoguće platiti prosečnim platama. Ovde u Beogradu je sve lepše, sve je blizu, sve može pešaka", kaže Milan.

Branka najveći inicijator

Branka je rekla da je ona bila najveći inicijator da se presele.

"Ja sam mislila da se preselimo kad nam sin krene u školu, međutim nismo mogli da čekamo om ćošku. Dok u Majamiju i Čikagu postoji toliko dece, a igraonice ne možete naći", objasnila je ona.

Milan, koji i dalje ima svoj posao u Americi, radeći posao dispečera u drumskom saobraćaju, kaže da mu to ne predstavlja problem, već mu vremenska razlika odgovara jer tako ima vremena da se posveti porodici u periodu kada ne radi. Porodice Milana i Branke, ostale su da žive u Americi, a kako kažu niko od njih im nije verovao da će doći u Srbiju.

"Porodice naše nisu bile šokirane, jer smo već iz Čikaga u Majami, pa su se na tu daljinu navikli. Ipak kako je došao unuk Jordan, malo su bili nesigurni u našu odluku, da nam čak nisu ni verovali da ćemo to izvesti", rekao je ovaj bračni par.

Majka Branka kaže da je sin Jordan u raju.

"Sada je proleće, pa je ceo dan napolju, ovde je super", rekla je majka.

Ljudi su ih prihvatili

Ono što im nedostaje iz Amerike jesu neke sitnice, ali definitivno najviše multinacionalna kompanija "Amazon".

"Garderoba je malo ovde skuplja, u smislu patike "Najk" nisu istih cene ovde i tamo. Brate ne mogu da dam 250 dolara kad znam da iste u Americi ima za 65 dolara. Ne mogu, srce me boli", našalio se Milan.

Branka kaže da joj iz Amerike ništa ne nedostaje, i da je voljna da u Srbiji ostane zauvek. Milan objašnjava da su ih uglavnom svi lepo prihvatili, ali da je zapazio da mnogi ljudi nisu zadovoljni svojim poslom, najviše oni koji su za kasama ili u trafikama, ali da sve to razume.

"Smeta mi što ovde ljudi nemaju taj neki mentalitet gde će reći 'Mogu da uradim sve što želim'. Tako nešto je krenulo ovde ali nije još zaživelo", kaže Milan koji bi voleo da ljudi promene tu naviku da rade tek što moraju, već da se mladi moraju trgnuti u Srbiji.

Takođe, smatraju da se i sami ponašaju skromno, nisu prepotentni, te da im zato ide dobro sa ljudima.

"Ljudi su jako prijatni ovde, stekli smo i dosta novih prijatelja, što je jako lepo. Čak i kad upoznajemo mlade ljude, nije im čudno što smo došli, jer kažu da se mladi ljudi često vrate" rekli su oni smatrajući da u Srbiji ima mnogo mogućnosti za neke buduće poslove koji bi omogućili da se razvije i dostigne dobar standard.

