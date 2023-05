"DECI POSTAJE NORMALNO TO DA VAM NEKO PRETI BOMBOM?" Profesorka Dimitrijević o MOGUĆIM MOTIVIMA za lažne dojave u osnovnim školama

Povodom lažnih dojava o bombama u beogradskim školama novinarka Kurira Lena Sudar razgovarala je sa profesorkom i članimcom Foruma beogradskih gimnazija Anom Dimitrijević.

- U ovakvim slučajevima postupamo po određenom protokolu. Naravno, deca se izvode iz škole, ukoliko nisu došla javla se roditeljima da ih i ne dovode, a ukoliko su u dvorištu ne ulaze u školu. Čekamo da policija uđe i proveri prostorije da bismo se nakon toga eventualno vratili na nastavu ili doneli odluku da nastave u toj smeni ne bude - rekla je Dimitrijević i dodala:

- Suština nije u toj poruci jer ona nikada nije ključna za otkrivanje toga ko to i zašto radi. Jednostavno je sama situacija takva da se izaziva nekakav haos i da nastava mora da se poremeti. Milslim da je nakon dve nedelje od ovoga što nam se izdešavalo ovo veoma stresno, posebno deci. Strašno je to što deci postaje normalno to da vam neko preti bombom i vi normalno izađete i čekate policiju. To kao da postaje neka rutina koja se događa jednom mesečno.

Kao moguće motive za slanje ovakvih poruka izdvojila je eventualni egzibicionizam pošiljaca, ali smatra da je verovatnii motiv viljano pravljenje haosa.

- Suština je otrkiti odakle te pretnje dolaze. Moguće je da se radi o egzibicionizmu. Ja nemogu sa sigurnošću da kažam koji je motiv, ali mislim da se ovo smišljeno radi da bi se pravio haos. U školama imamo jako puno problema. Verovali ili ne ove bombe nam dođu usput!

