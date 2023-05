POZNATI METEOROLOG NAJAVIO NEVREME U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Čekaju nas grmljavina i nepogode! Poznato kakvo će vreme biti za vikend

Meteorolog Marko Čubrilo najavio je na svom Fejsbuk profilu kakvo nas vreme očekuje narednih dana.

- Dans posle podne i u prvom delu večeri vrlo nestabilno uz čestu pojavu lokalnih grmljavinskih pljuskova, a ponegde će biti uslova i za vremenske nepogode. Kako će biti reč o vrlo naglim i prostorno ograničem razvojima nije moguće tačno predvideti gde će se oni javiti, ali modeli za sada njihovu najveću učestalost imaju nad delovima istočne Hrvatske, zapadne Srbije, Vojvodine, istočne i središnje BiH - navodi Čubrilo i dodaje:

- Nestabilnosti će uglavnom dolaziti sa istoka ili severoistoka. Sa nestabilnostima vetar u okretanju na severozapadni ili severni smer i u zoni nestabilnosti na kratko može biti olujan. U drugom delu noći ka četvrtku smirivanje atmosfere tako da će se jaki pljuskovi i nepogode prorediti, ali će do čevratka posle podne nad većim delom Srbije, istočne Hrvatske, istočne i dela središnje BiH biti česte kiše. Nad ostalim predelima danas posle podne ponegde pljuskovi, a sutra uglavnom suvo. Sutra će biti znatno svežije uz umeren severozapadni vetar i dnevne maksimume uglavnom do +12 do +16 stepeni Celzijusa. Uveče postepeno razvedravanje.

Prema njegovim rečima u petak i za vikend će biti stabilnije i toplije.

- Ponegde i dalje može biti lokalnih pljuskova, ali će oni biti znatno ređi i uglavnom će se javljati na planinama. Nad većim delom regiona pretežno sunčano. Jutra prohladna, a dani umereno topli uz maksimume od +19 do +25 stepeni Celzijusa. Početkom sledeće nedelje će pri tlu dominirati anticiklon, ali će u višim slojevima atmosfere ponovo formirati slab, visinski, ciklon - navodi Čubrilo i dodaje:

foto: Kurir Televizija

- Očekuje se promenljivo oblačno uz češću pojavu grmjavinskih pljuskova, uglavnom u drugom delu dana. Temperatura će se kretati uglavnom oko prosečnih vrednosti za ovaj deo godine. Dugoročni CFSV2 model i za početak juna simulira sinoptiku sličnu trenutnoj koja neće dozvoliti da se ka nama pokrene topao, subtropski, vazduh iz severne Afike te bi verovatno uz povremene pljuskove bilo umereno toplo uz maksimume koji bi se verovatno kretali do oko +27 stepeni Celzijusa.

foto: Nemanja Nikolić

Čubrilo ističe i da će danas posle podne i u prvom delu noći ka četvrtku biti vrlo nestabilno uz česte grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode koje za kratko vreme mogu doneti i preko 25mm taloga uz olujan vetar i pojavu tuče/grada.

- Sutra relativno sveže uz kišu ponegde, a zatim sledi stabilizacija i otopljenje. Svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite države prognostičke zavode.

