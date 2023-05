Otvoren novi salon Forma Ideale u Subotici

Subotica, 18. maj 2023 – Novi salon Forma Ideale svečano je otvoren u Subotici, na adresi Segedinski put 96, uz prisustvo lokalnih medija, kao i brojnih zainteresovanih posetilaca.

Salon Forma Ideale u Subotici, čiji izložbeno-prodajni prostor iznosi preko 1.200 m2, kupcima omogućava veliki izbor artikala iz bogatog asortimana pločastog i tapaciranog nameštaja Forma Ideale, dela asortimana iz partnerskog programa, dekoraciju za enterijere, kao i veliki izbor laminata i tepiha.

Kupce u novootvorenom salonu očekuju aktuelna akcijska sniženja, kao i dodatnih 10% popusta u prva tri dana od otvaranja salona. Dostupne su i brojne povoljnosti pri kupovini - odloženo plaćanje čekovima građana, kupovina preko administrativne zabrane, uključujući i korisnike PIO fonda (penzioneri do 12 meseci), kupovina na odloženo plaćanje bez kamate kreditnim karticama Banca Intesa do 24 meseca i drugo...

Salon Forma Ideale u Subotici biće otvoren za posetioce od ponedeljka do petka od 8 do 21h, kao i subotom od 9 do 18h.

Forma Ideale salon koji je do sada poslovao u Subotici nastaviće sa radom u periodu 25.5-23.6.2023., kao „Salon novooštećene i desortirane robe – Forma Ideale“.

O kompaniji

Forma Ideale je lider u proizvodnji i prodaji pločastog nameštaja u Srbiji i regionu. Razvojni put rastućeg preduzeća rezultat je dobre organizacije, pažljivog planiranja i konstantnog i detaljnog proučavanja zahteva tržišta i odgovaranja na njih.

Forma Ideale se danas svrstava u rang velikih preduzeća, sa oko 1.800 zaposlenih. Proizvodnja se realizuje u tri proizvodna pogona, u Kragujevcu i Majdanpeku, uz primenu najsavremenijih tehnoloških procesa, a proizvodno-skladišni prostor se prostire na približno 70.000 m2.

Uspešna tržišna orijentacija i dobra komercijalna politika, omogućile su da kompanija ima vodeću poziciju u Srbiji. Razgranata maloprodajna mreža obuhvata 42 salona (i Internet prodavnicu), koji se prostiru na više od 60.000 m2 u gotovo svim većim gradovima u Srbiji.

Tokom 28 godina rada proširen je prostor za poslovanje i na svetska tržišta, što je rezultiralo da kompanija Forma Ideale postane jedan od vodećih izvoznika nameštaja u Srbiji. Trenutno se oko 80 odsto proizvoda Forma Ideale plasira u približno 80 zemalja Evrope, Azije, Afrike i Latinske Amerike, pri čemu izvoz na tržišta EU tokom poslednjih godina beleži dvocifrene stope rasta.

Inventivan nastup na tržištu, stalna edukacija stručnog kadra, kvalitet ponude i atraktivne cene, ali i odgovoran odnos prema zajednici i okruženju izgradili su prepoznatljiv imidž kompanije, Forma Ideale nije samo kompanija koja se bavi proizvodnjom i prodajom, već je i jedna od vodećih društveno odgovornih kompanija u Srbiji, koja svake godine sve veći procenat profita opredeljuje za tu namenu, brojeći preko 450 donatorskih aktivnosti do sada.

