LETOVANJA SKUPLJA ZA 20 ODSTO, A OVDE SU ARANŽMANI PLANULI! Predsezona RASPRODATA, izgleda da je ovo REKORDNA GODINA (FOTO)

Srbi se žale na visoke cene letovanja, a pred nama je, po svemu sudeći, nikad bolja sezona!

Grčka se i dalje najbolje prodaje, ide kao alva, a još početkom meseca su svi aranžmani za sever ove zemlje rasprodati odavno, kaže za Kurir Aleksandar Seničič, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA).

- Očekivalo se da će ova godina da bude slabija od prošle godine. Međutim, prvi parametri pokazuju čak suprotno, da je čak ova godina bolja od 2019. godine, i to za nekih 5-7 odsto. Najinteresantnija je Grčka, preko milion naših turista će biti ove godine u Grčkoj. Najviše se traži severni deo Grčke, apartmanski smeštaj. To je ono što godinama unazad traži, i to najviše zbog cena koje se kreću od 80 evra za 10 dana sa prevozom pa do recimo 120-130 evra u postsezoni u septembru mesecu. Trenutno se takva letovanja najviše prodaju - kaže Seničić i dodaje da su svi polasci za kraj maja rasprodati još početkom ovog meseca.

Osim Grčke, i dalje i u predsezoni baš kao i ranijih godina naše turiste interesuju Turska, Crna Gora, Egipat, Tunis, Bugarska, Italija, Španija - to su sve destinacije koje su nam za ovo leto zanimljive.

- Tunis je poseban jer se posle 10 godina ponovo pojavio na tržištu, tamo imamo jako dobar odnos cene i kvaliteta. Cene nisu tako porasle na toj destinaciji kao na ostalima. Prema informacijama koje imamo, to je jedna od najtraženijih avio destinacija.

Nakon što je više od 50.000 ljudi početkom februara ove godine stradalo u zemljotresu u Turskoj mislilo se da će turistička sezona u toj zemlji biti lošija nego ikada, međutim, interesovanje naših ljudi za tu destinaciju ne opada.

- Nemamo negativne posledice zemljotresa u toj zemlji. Bilo je priča i najava da će jedan deo tih izbeglica iz tih krajeva biti smešten u hotelima na moru. Ipak, ako kažemo da u Turskoj postoji 26.000 hotela, i ako kažemo da je mali broj ljudi trebalo da bude smešten u hotele u par hotela sa dve ili tri zvezdice, to ne bi uticalo na kvalitet smeštaja onih smešataja koji bi turistima bili zanimljvi. Iako su i tamo cene skočile za oko 20 odsto kao i na svim destinacijama, najave koje imamo je na nivou prošle godine. Imamo sever i dosta za autobuski prevoz - rekao je Seničić.

