EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE NAREDNIH DANA: Sledi nam topliji vikend, a evo kakve su proznoze do početka juna

Narednih dana biće više sunca, toplije ali i dalje ne sasvim stabilno vreme. Početkom sledeće nedelje očekuje se toplo, ali nestabilno vreme, dok je u njenom drugom delu moguća češća pojava pljuskova uz manje osveženje. Trenutno do kraja ovog i početkom sledećeg meseca najave za stabilizaciju i jače otopljenje, najavio je Marko Čubrilo na društvenim mrežama.

Za vikend se očekuje toplije vreme, u subotu će biti pretežno sunčano uz ređu pojavu pljuskova, dok će se u nedelju više osetiti uticaj slabog ciklona nad Mediteranom te će atmosfera ponovo biti nestabilnija uz češču pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Za sada nema najave za jače nestabilnosti i vremenske nepogode, a biće i predela gde će pljuskovi izostati. Vetar za vikend slab do umeren istočni i severoistočni, a u Banatu na udare i pojačan, jugoistočni. Dnevni maksimum od +17 do +26 stepeni Celzijusa, što su prosečne vrednosti za ovaj deo godine.

U ponedeljak naredne nedelje takođe nestabilno uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, uglavnom u drugom delu dana, dok će zatim oko sredine nedelje biti stabilnije uz retke pljuskove. Maksimumi uglavnom do +18 do +26 stepeni Celzijusa. U druom delu nedelje se ponovo simulira češća pojava grmljavinskih pljuskova kao posledica formiranja visinskog ciklona nad našim delom Evrope. Maksimumi će biti u manjem padu i trebali bi se kretati od +15 do +22 stepena Celzijusa.

Za sada dugoročne projekcije barem do 05. juna nemaju signal za stabilizaciju i konkretnije otopljenje, dok bi pred sam kraj maja moglo biti uslova i jedno, prolazno, malo jače, zahlađenje.

Narednih dana više sunca, temperature u okviru proseka za ovaj deo godine ali se nestabilno vreme nastavlja. Svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite države prognostičke zavode.

